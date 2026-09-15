"Кордон під замком, ключ у "Герані": у РФ назвали мету ударів по КПП в Україні (відео)

Міністерство оборони РФ не приховує, що навмисно завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні.

Відомство опублікувало кадри цинічного нападу на міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин" у ніч на 13 вересня.

"Кордон на замку, ключ у "Герані". На пункті "Ягодин" достроково закрили зміну. Російські війська уразили "Геранями" міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин" у Волинській області", — заявили у відомстві.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що удари по прикордонних переходах України "перешкоджають постачанню іноземної військової допомоги на ключових транспортно-логістичних вузлах ЗСУ".

Напад на контрольно-пропускний пункт у Ягодині: що відомо

У ніч на 13 вересня російські окупанти завдали удару за допомогою безпілотника по автозаправній станції, розташованій поруч із міжнародним пунктом пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. На території АЗС спалахнула масштабна пожежа. Також вогонь охопив вантажні автомобілі, припарковані на території.

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Вранці того ж дня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда "Київ—Варшава" за два кілометри від кордону.

Пізніше стало відомо, що на станції "Ягодин" у момент атаки стояв спеціальний поїзд із європейською делегацією, до складу якої, зокрема, входив екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Його, а також інших членів делегації евакуювали у зв’язку з ударом безпілотника по потягу, що вирушив зі станції раніше.

В "Укрзалізниці" не виключають, що метою удару був саме цей поїзд.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв’ю "24 каналу" зазначив, що російські окупанти дійсно посилили удари по прикордонній інфраструктурі на заході України, атакуючи об’єкти поблизу кордону з Польщею. Для цього вони активно використовують технічні потужності Білорусі, а саме ретранслятори на кордоні, які "ведуть" ворожі безпілотники.

Нагадаємо, що Туск скликав брифінг після ударів по прикордонних районах.

Також повідомлялося, що Оля Полякова була серед евакуйованих пасажирів поїзда, що зазнав атаки.