В Польше предупредили об эскалации ударов РФ на западной границе: какие объекты под угрозой

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Мечислав Ценюх (Mieczysław Cieniuch) высказался по поводу усиления ударов России по западной границе Украины. По оценке Ценюха, пересечение границы гражданскими лицами станет более опасным, поскольку россияне будут наносить удары по каналам поставки оружия с Запада в Украину. Какие объекты находятся под угрозой воздушных ударов на расстоянии тысячи километров от России?

Ценюх отреагировал на последние российские удары по пассажирскому поезду, находившемуся в двух километрах от польской границы, а также на угрозу, как предполагается, для западных дипломатов и даже бывшего директора ЦРУ. В эфире телеканала TVP Info бывший глава Генштаба армии Польши предупредил об усилении атак на границе Польши и Румынии, с помощью которых РФ будет пытаться перекрыть поставки оружия. СМИ напомнили о сразу двух попаданиях российских дронов, произошедших в течение последних двух дней: помимо локомотива поезда "Киев-Варшава" горели грузовики возле КПП "Дорогуск-Ягодин".

В беседе с ведущим Ценюх заявил, что ожидает эскалации на границе с целью перекрытия путей ввоза оружия в Украину.

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"Коридор снабжения со стороны Польши и Румынии сейчас попадает под прицел российской армии. Это должно затруднить доставку оружия от союзников. Приближается зима, поэтому перекрытые пути снабжения [являются целью РФ]. Мы должны готовиться к эскалации", — сказал он.

Удары РФ на границе — что известно

13 сентября стало известно об ударе РФ по пассажирскому поезду, находившемуся в километре от польско-украинской границы. На видео с места событий — станция в Волынской области, толпа пассажиров, спешащих убежать подальше от поезда. Через мгновение в носовой части поезда появляется вспышка огня и поднимается облако дыма. Позже ГСЧС опубликовала видео с кадрами повреждений: виден локомотив, половина которого уничтожена в результате попадания. Инцидент произошел на станции Ягодин в двух километрах от границы с Польшей. За несколько минут до атаки дронов через эту же станцию проехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, советники по безопасности ряда европейских стран, а в другом поезде — бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Аналитики Института изучения войны объяснили, что РФ могла намеренно спланировать удар, чтобы напугать европейцев.

Удары РФ на границе — попадание по поезду 12 сентября в Луцке

Отметим, что Фокус писал о серии ударов РФ на границе, произошедших в августе-сентябре 2026 года, а также о диверсии, которую Польша едва смогла предотвратить при поддержке ЦРУ и украинской разведки. Речь идет о заявлении премьер-министра Дональда Туска, который не уточнил, на каком из 18 КПП мог произойти инцидент. Другие известные удары РФ на границе — это атаки на КПП "Орловка" (граница с Румынией) и КПП "Старокозаче" (с Молдовой). В ГПСУ, в свою очередь, сообщили о суммарно пяти ударах за последнее время.

Напоминаем, что перед ударами по КПП в Европе прокатилась волна удачных/неудачных диверсий или взрывов неизвестного происхождения на оружейных заводах Европы. Например, произошел взрыв на заводе боеприпасов в Болгарии, в то время как СМИ сообщили, что Польша и страны Балтии готовятся к ударам РФ по ряду инфраструктурных объектов.