У Польщі попередили про ескалацію ударів РФ на західному кордоні: які об'єкти під загрозою

Колишній начальник Генерального штабу Війська Польського Мечислав Ценюх (Mieczysław Cieniuch) висловився щодо посилення ударів Росії по західному кордону України. За оцінкою Ценюха, перетин кордону цивільними стане більш небезпечним, оскільки росіяни атакуватимуть логістику зброї з Заходу в Україну. Які об'єкти під загрозою повітряних ударів на відстані тисячі кілометрів від Росії?

Ценюх відреагував на останні російські удари по потягу з пасажирами, який перебував за два кілометри від польського кордону та загрозу, як припускають, для західних дипломатів і навіть ексдиректора ЦРУ. У ефірі медіа TVP Info ексглава Генштабу армії Польщі попередив про посилення атак на кордоні Польщі та Румунії, якими РФ намагатиметься перерізати постачання зброї. Медіа нагадали про відразу два влучання російських дронів, які стались протягом останніх двох днів: окрім локомотиву потягу "Київ-Варшава" палали вантажівки біля КПП "Дорогуськ-Ягодин".

У розмові з ведучим Ценюх сказав, що очікує ескалації на кордоні задля перерізання шляхів ввезення зброї в Україну.

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"Коридор постачання з боку Польщі та Румунії зараз переходить на приціл російської армії. Це має ускладнити доставку зброї від союзників. Наближається зима, тому перервані шляхи постачання [є ціллю РФ]. Ми маємо готуватися до ескалації", — сказав він.

Удари РФ на кордоні — що відомо

13 вересня стало відомо про атаку РФ на пасажирський потяг, який перебував на кілометр від польсько-українського кордону. На відео з місця подій — станція у Волинській області, натовп пасажирів, який поспішає відбігти подалі від потягу. За мить з'являється спалах вогню в голові поїзда та здіймається хмара диму. Згодом ДСНС опублікувала відео з кадрами ураження: бачимо локомотив, половину якого знищено внаслідок влучання. Подія сталась на станції Ягодин на відстані двох кілометрів від кордону Польщі. За кілька хвилин до атаки дронів через цю ж стацію проїхав експрем'єр Британії Борис Джонсон, експрем’єр Швеції Карл Білдт, радники з безпеки низки європейських країн, а іншому потягу — колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, що РФ могла навмисно спланувати удар, щоб налякати європейців.

Удари РФ на кордоні — влучання по потягу 12 вересня в Луцьку

Зазначимо, Фокус писав про серію ударів РФ на кордоні, які стались у серпні-вересня 2026 року і про диверсію, яку Польща ледь відвернула за підтримки ЦРУ та української розвідки. Ідеться про заяву глави прем'єр-міністра Дональд Туска, який не уточнив, на якому з 18 КПП міг статись інцидент. Інші відомі удари РФ на кордоні — це атаки на КПП "Орлівка" (кордон з Румунією), КПП "Старокозаче" (з Молдовою). У ДПСУ, своєю чергою, розповіли про сумарно п'ять ударів протягом останнього часу.

Нагадуємо, перед ударами по КПП у Європі прокотилась хвиля вдалих/невдалих диверсій чи підривів невідомого походження по збройних заводах Європи. Наприклад, стався вибух на заводі боєприпасів у Болгарії, тим часом медіа розповіли, що Польща та країни Балтії готуються до ударів РФ по низці інфраструктурних об'єктів.