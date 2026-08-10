Евакуюють сотні людей: у Болгарії пролунав вибух на заводі боєприпасів (фото)

Інцидент стався в селі Белиця поблизу Трявної. Над районом піднімаються величезні стовпи диму, і чути повторну детонацію.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух стався "кілька хвилин тому". "Близько 300 осіб було евакуйовано після вибухів на військовому заводі поблизу Трявної", — повідомляє "БНТ Новини".

Наразі про постраждалих не повідомляється Фото: Соцсети

Згідно з попередньою інформацією, загорілася вантажівка, а також сталася пожежа на одному зі складів боєприпасів.

Мер Трявни Денчо Мінева повідомив, що територія оточена і буде задіяно систему оповіщення BG-ALERT.

Наразі повідомлень про постраждалих та загиблих немає.

Вибух на збройовому заводі в Болгарії Фото: Соцсети

Однак через викиди газів та забруднення повітря мер закликає людей зачиняти вікна у своїх будинках, носити захисні маски та не виходити на вулицю.

Міністр внутрішніх справ Іван Демерджієв уже заявив, що населені пункти, розташовані найближче до заводу, будуть евакуйовані.

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"Стався вибух, спалахнула пожежа, на місце події були направлені пожежні машини та жандармерія. Робітників евакуювали", — сказав міністр.

Причини інциденту досі з’ясовуються. Він зазначив, що, оскільки вибух і пожежа сталися вдень, коли на місці перебували робітники, причини, найімовірніше, внутрішні.

Міністерство внутрішніх справ продовжує встановлювати особи всіх працівників, які перебували на місці події, та з’ясовувати причини інциденту.

Вибух стався за кілька хвилин до 11:00 ранку, і його було чутно на відстані понад 15 кілометрів.

Місцеві жителі кажуть, що вибухова хвиля була настільки сильною, що в будинках затремтіли вікна, а меблі почали пересуватися.

Нагадаємо, раніше в Болгарії біля газопроводу вибухнув дрон.

А у 2025 році стало відомо, що в Болгарії планують побудувати два заводи, які вироблятимуть снаряди калібру 155 мм та порох, і така активність зброярів пов’язана з потребами України у війні з РФ. Завод снарядів стане найбільшим у Європі.