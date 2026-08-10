Эвакуируют сотни людей: в Болгарии прогремел взрыв на заводе боеприпасов (фото)

Инцидент произошел в селе Белица под Трявной. Над районом поднимаются огромные клубы дыма и слышна повторная детонация.

Местные СМИ сообщают, что взрыв произошел "несколько минут назад". "Около 300 человек были эвакуированы после взрывов на военном заводе под Трявной, - сообщает "БНТ Новини".

Пока о пострадавших не сообщается Фото: Соцсети

Согласно предварительной информации, загорелся грузовик, а также возник пожар на одном из складов боеприпасов.

Мэр Трявны Денчо Минева объявил, что территория оцеплена и будет активирована система оповещения BG-ALERT.

Пока сообщений о пострадавших и погибших – нет.

Взрыв на оружейном заводе в Болгарии Фото: Соцсети

Но из-за выбросов газов и загрязнения воздуха мэр призывает людей закрывать окна в своих домах, носить защитные маски и не выходить на улицу.

Министр внутренних дел Иван Демерджиев уже заявил, что ближайшие к заводу населенные пункты эвакуируют.

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"Произошел взрыв, вспыхнул пожар, на место происшествия были направлены пожарные машины и жандармерия. Рабочие были эвакуированы", - сказал министр.

Причины инцидента все еще выясняются. Он отметил, что, поскольку взрыв и пожар произошли днем, когда на месте находились рабочие, причины, скорее всего, внутренние.

Министерство внутренних дел продолжает устанавливать личности всех работников, находившихся на месте происшествия, и выяснять причины инцидента.

Взрыв произошел за несколько минут до 11:00 утра и ощущался на расстоянии более 15 километров.

Местные жители говорят, что взрывная волна была настолько сильной, что в домах затряслись окна и попадала мебель.

Напомним, ранее в Болгарии у газопровода взорвался дрон.

А в 2025 году стало известно, что в Болгарии планируют построить два завода, которые будут выпускать снаряды калибра 155 мм и порох, и такая активность оружейники связана с потребностями Украины на войне с РФ. Завод снарядов станет крупнейшим в Европе.