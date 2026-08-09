Дрон взорвался у газопровода в Болгарии: украинского посла вызвали в МИД

МИД Болгарии вызвал "на ковер" посла Украины Олесю Илащук. Разговор пойдет о проникновении, вероятно, украинского БПЛА, в воздушное пространство страны.

Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова вызвала посла Украины Олесю Илащук на встречу в ведомство. Об этом пишет издание BNTNews со ссылкой на заявление министерства.

Как отмечается, встреча будет касаться входа беспилотника в воздушное пространство Болгарии, которая произошла в субботу, 8 августа.

В министерстве при этом уточнили, что встреча состоится в понедельник, 10 августа, поскольку в настоящее время посол находится за пределами страны.

Украинский дрон в Болгарии

В субботу утром на территории Болгарии взорвался беспилотник. Дрон попал в страну через Румынию и упал в поле около пограничного пункта между двумя странами. В 1000 метрах от эпицента взрыва находится компрессорная станция Трансбалканского газопровода. В результате падений БПЛА жертв и разрушений не было. При этом ни болгарская, ни румынская ПВО не заметила беспилотник, когда дрон находился в небе.

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Место падения дрона в Болгарии Фото: из открытых источников

Позднее в Минобороны Болгарии проанализировали обломки беспилотника, и пришли к выводу, что БПЛА, скорее всего, является дроном-приманкой "Майя". При этом в оборонном ведомстве полагают, что инцидент с дроном не был преднамеренным.

Начальник Генерального штаба, адмирал Эмил Эфтимов заявил, что украинский беспилотник, который способен нести до 5 кг взрывчатки, мог оказаться на территории Болгарии под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в конце января на воинскую часть в польском городе Пшасныш упал дрон неизвестного происхождения. БПЛА рухнул в 70 метрах от оружейного склада.

Фокус писал, что румынская армия потратила около 1,5 миллиона евро всего за три дня на уничтожение трех российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.