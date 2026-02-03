"Считывал данные": в Польше неизвестный дрон упал на территории воинской части разведки, — СМИ

В прошлую среду 28 января на воинскую часть в польском городе Пшасныш в нескольких десятках метров от склада вооружения упал дрон неизвестного происхождения.

Речь идет о 2-м радиоэлектронном центре в Пшасныше, который является специализированной частью разведки и радиоэлектронной борьбы, пишет Radio ZET.

"По информации наших информаторов, 28 января дежурная служба подразделения наблюдала беспилотный летательный аппарат, пролетавший над ним. Дрон в какой-то момент упал на базу, примерно в 70 метрах от склада вооружения", — говорится в материале.

Отмечается, что солдаты, которые в это время несли службу в воинской части, после предварительного осмотра занесли дрон в одно из зданий.

"Есть подозрение, что это был разведывательный дрон, который считывал данные с антенного поля. Дежурная служба подразделения была беспомощна. Она наблюдала, как он летает, и ничего не могла сделать. Позже, после его падения, была допущена ошибка и его занесли в здание. Дрон мог продолжать работать и собирать данные. Согласно процедуре, его следовало накрыть сеткой или брезентом и не трогать", — пояснил источник Радио ZET.

Відео дня

Журналисты также обратились за комментарием в Военную жандармерию, где им подтвердили, что проводят расследование по этому факту.

Авторы материала подчеркнули, что воинская часть, где упал дрон неизвестного происхождения, занимается сбором информации и мониторингом радиопространства на территории северо-восточной Польши, в том числе на стратегически важном Сувальском перешейке.

Напомним, в сентябре 2025 в Польше обезвредили дрон, который летал над зданиями правительства.

Фокус также писал о том, как в Польше перехватили дрон, летевший из Беларуси.