"Зчитував дані": в Польщі невідомий дрон впав на території військової частини розвідки, — ЗМІ

Минулої середи 28 січня на військову частину у польському місті Пшасниш за кілька десятків метрів від складу озброєння впав дрон невідомого походження.

Йдеться про 2-й радіоелектронний центр у Пшасниші, який є спеціалізованою частиною розвідки та радіоелектронної боротьби, пише Radio ZET.

"За інформацією наших інформаторів, 28 січня чергова служба підрозділу спостерігала безпілотний літальний апарат, що пролітав над ним. Дрон в якийсь момент впав на базу, приблизно за 70 метрів від складу озброєння", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що солдати, які в цей час несли службу у військовій частині, після попереднього огляду занесли дрон в одну з будівель.

"Є підозра, що це був розвідувальний дрон, який зчитував дані з антенного поля. Чергова служба підрозділу була безпорадна. Вона спостерігала, як він літає, і нічого не могла вдіяти. Пізніше, після його падіння, було допущено помилку і його занесли до будівлі. Дрон міг продовжувати працювати і збирати дані. Згідно з процедурою, його слід було накрити сіткою або брезентом і не чіпати", — пояснило джерело Радіо ZET.

Журналісти також звернуись за коментарем до Військової жандармерії, де їм підтвердили, що проводять розслідування за цим фактом.

Автри матеріалу підкреслили, що військова частина, де впав дрон невідомого походження, займається збором інформації та моніторингом радіопростору на території північно-східної Польщі, в тому числі на стратегічно важливому Сувальському перешийку.

