У Польщі перехопили дрон, що летів з Білорусі: що виявили всередині (фото)

Прикордонна служба Польщі виявила безпілотний літальний апарат, який перевозив близько 400 пачок сигарет, ввезених з Білорусі контрабандою.

Дрон було знайдено в лісистій місцевості поблизу міста Кринки у східному Підляському воєводстві, неподалік від кордону з Білоруссю. Про знахідку повідомив місцевий мешканець, пише портал TVPWorld з посиланням на Прикордонну службу Польщі.

Дрон на польському кордоні Фото: X (Twitter) Контрабандні сигарети

"Усередині дрона співробітники Прикордонної служби виявили близько 400 пачок сигарет. На всіх них були акцизні марки Білорусі", — повідомили у відомстві.

За словами польських прикордонників, це вже вісімнадцятий випадок цього року, коли безпілотник використовувався для контрабанди сигарет через кордон у Підляському воєводстві. Окрім того, було зафіксовано 118 випадків використання метеозондів для аналогічних цілей.

Загалом, дрони та повітряні кулі, виявлені на кордоні Польщі цього року, перевозили сигарети на суму приблизно 3,4 мільйона злотих (800 000 євро). Наразі вже заарештовано 29 причетних до цього осіб.

Місце падіння дрона з контрабандою

Нагадаємо, протягом останніх двох десятиліть Польща значно розширила свій арсенал безпілотників, серед яких є як розвідувальні, так і ударні моделі.

Фокус також повідомляв, що польська компанія представила на міжнародній оборонній виставці MSPO дрон PLargonia, який візуально нагадує "Шахед".