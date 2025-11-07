В Польше перехватили дрон, летевший из Беларуси: что обнаружили внутри (фото)

Пограничная служба Польши обнаружила беспилотный летательный аппарат, который перевозил около 400 пачек сигарет, ввезенных из Беларуси контрабандой.

Дрон был найден в лесистой местности вблизи города Крынки в восточном Подляском воеводстве, недалеко от границы с Беларусью. О находке сообщил местный житель, пишет портал TVPWorld со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Дрон на польской границе Фото: X (Twitter) Контрабандные сигареты

"Внутри дрона сотрудники Пограничной службы обнаружили около 400 пачек сигарет. На всех них были акцизные марки Беларуси", — сообщили в ведомстве.

По словам польских пограничников, это уже восемнадцатый случай в этом году, когда беспилотник использовался для контрабанды сигарет через границу в Подляском воеводстве. Кроме того, было зафиксировано 118 случаев использования метеозондов для аналогичных целей.

В общем, дроны и воздушные шары, обнаруженные на границе Польши в этом году, перевозили сигареты на сумму примерно 3,4 миллиона злотых (800 000 евро). Сейчас уже арестованы 29 причастных к этому лиц.

Место падения дрона с контрабандой

Напомним, в течение последних двух десятилетий Польша значительно расширила свой арсенал беспилотников, среди которых есть как разведывательные, так и ударные модели.

Фокус также сообщал, что польская компания представила на международной оборонной выставке MSPO дрон PLargonia, который визуально напоминает "Шахед".