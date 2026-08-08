В километре от газопровода: неопознанный дрон взорвался в Болгарии у границы с Румынией

Рано утром неизвестный дрон взорвался на территории Болгарии. Беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Румынии.

В субботу над территорией Болгарии взорвался не идентифицированный пока беспилотник. Влетевший из Румынии дрон упал в 1000 метрах от компрессорной станции Трансбалканского газопровода, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, сообщает Национальное радио Болгарии.

"Шум от беспилотника был зафиксирован румынской пограничной полицией, а затем патруль пограничной полиции "Генерал Тошево" услышал мощный взрыв", – сказал политик.

Премьер отметил, что взрыв произошел на поле подсолнечника в ста метрах от бывшего пограничного пункта между двумя странами. При этом, в результате происшествия жертв нет. Не пострадали и объекты инфраструктуры.

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Премьер-министр сообщил, что ни болгарская, ни румынская ПВО не заметила беспилотник, когда дрон находился в небе. Кроме того, объединенный центр воздушных операций, который следит за воздушным пространством над всей южной Европой, также не обнаружил БПЛА. Теперь, по его словам, в регионе усилят меры по наблюдению за воздушным пространством.

Сейчас военные устанавливают тип дрона. При этом министр обороны страны Димитар Стоянов заметил, что, судя по силе взрыва, дрон "явно не игрушечный". По его словам, обнаружение цели было затруднено ее небольшими размерами.

Напомним, ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна больше не будет оказывать военную поддержку Украине. По словам чиновника, Болгария сосредоточится на собственной обороне и будет направлять ресурсы именно в это направление.

Также Фокус писал, что из проекта 21-го санкционного пакета Евросоюза против РФ по настоянию Болгарии были исключены Московский патриарх Кирилл и основатель нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.