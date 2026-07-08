Болгария отказалась от военной поддержки Украины, но поможет в других вопросах: что известно

Премьер-министр Болгарии Румен Радев высказался по поводу военной поддержки Украины, которую его страна оказывать больше не будет. По словам чиновника, Болгария сосредоточится на собственной обороне и будет направлять ресурсы именно в это направление. В то же время есть одна сфера, в которой болгары будут и дальше помогать украинским военным: речь идет о ремонте военной техники. Какое оружие может потерять Украина из-за нового решения болгарского правительства?

Заявление Радева об отмене военной помощи Украине прозвучало в кулуарах саммита НАТО в Анкаре. Фрагмент краткого брифинга для прессы был опубликован в Telegram-канале медиа "Суспильне". В более развернутом выступлении политик сначала раскритиковал своих предшественников, которые, по его мнению, тратили слишком много денег на украинцев, вместо того чтобы поддерживать собственную экономику. Также он отметил, что помощь, которую окажет Болгария, будет в пределах ее возможностей и не более того. Были также высказаны мысли о необходимости трансформации Североатлантического альянса и об изменениях для Европы, которая должна задуматься о собственной обороне. Радев заявил, что Болгария готова сыграть особую роль в обеспечении стабильности Черноморского региона.

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Военная помощь Украине — заявление Радева, см. с 1:47

Глава правительства Болгарии ответил на вопрос "Суспильного" о прекращении военной поддержки Украины. По его словам, страна уже не может поставлять оружие и боеприпасы со складов, поскольку запасы исчерпаны. Единственное, чем в дальнейшем может помочь Болгария, — это принимать технику на ремонт, сказал он.

"Мы предоставили 30 пакетов такой помощи. У нас не осталось ничего, что можно было бы предоставить Украине. Что мы можем сделать, так это оказать техническую военную поддержку. То есть мы можем гарантировать, что будем принимать военное оборудование для ремонта и восстановления. Это наша поддержка", — пояснил Радев.

В сети можно найти информацию о военной помощи, которую Болгария оказывала Украине на протяжении более чем четырех лет войны с РФ. Среди прочего, речь идет о 100 старых БТР-60 (2024 год), старых ракетах С-300 (2023), гранатометах, артиллерийских снарядах калибра 122 и 152 мм, ремонте техники и т. д. Кроме того, в марте 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заключил соглашение о безопасности с тогдашним премьером Андреем Гюровым: также договорились о сотрудничестве в производстве БПЛА. К тому же, в июне уже прозвучало заявление Болгарии о приостановке помощи Украине. После этого появился комментарий МИД, в котором уточнили, что речь идет только о запасах со складов армии и что соглашения с оружейными заводами не отменяются.

Военная помощь Украине — подробности

Отметим, что министр обороны Нидерландов заявила, что ее страна больше не может оказывать военную поддержку Украине, поскольку исчерпала свои возможности. Среди прочего, упоминалось о том, что они не смогут предоставить ракеты Patriot для сбивания баллистических ракет РФ.

Между тем заявления обеих стран прозвучали через несколько дней после публикации в западных СМИ сообщений о возможном нападении РФ на Польшу или другую европейскую страну. Согласно данным разведки и журналистским источникам, россияне могут провести гибридную или полномасштабную атаку. В Кремле якобы рассматривают план нападения на Польшу со стороны Калининграда и Беларуси.

Через несколько дней появился анализ политического обозревателя FT, который рассмотрел четыре сценария дальнейшего развития войны. Среди них наиболее вероятным назвали гибридный вариант: впрочем, аналитик не верил даже в него.

Напоминаем, что глава офиса президента Кирилл Буданов рассказал, когда, по его мнению, закончится война с РФ и как это связано с текущей эскалацией.