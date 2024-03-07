БТР-60 морально устаревшие, но есть нюанс: обозреватель о передаче Болгарией бронетехники для ВСУ

Эксперт Александр Коваленко считает, что болгарские бронетранспортеры не будут отправлять в зону боевых действий в том же виде, в котором их получит Украина, ведь доработка — "просто обязательна".

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Недавно правительство Болгарии начало доставку бронетранспортеров в Украину. Речь идет о БТР-60, БРДМ-2 и САУ 2С1 "Гвоздика". Впоследствии у экспертов возникли вопросы к тому, что БТР-60 — морально устаревшая техника, однако украинская армия имеет значительный опыт ее эксплуатации. Об этом заявил военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, БТР-60 действительно "морально и технически устаревшая" бронетехника, но есть нюанс — Украина имеет "богатый опыт работы с этим материалом".

Коваленко отметил, что в течение последних десяти лет было подготовлено и реализовано несколько интересных проектов модернизации и улучшения старого советского БТР-60.

БТР-60 "Хорунжий"

Как добавляет военно-политический обозреватель, "самой интересной" версией был БТР-60 "Хорунжий", который является глубокой модернизацией советского бронетранспортера от компании "Практика".

"Причем модернизация в полном смысле глубокая — с новой компоновкой отсеков, повышенным уровнем бронезащиты корпуса и противоминной защиты и многими другими кардинальными изменениями", — подчеркнул эксперт.

Модернизация БТР-60

По его словам в компании "Техимпекс" была версия БТР-60ПБ-Т с боевым модулем БМ-23-2 и рядом других нововведений, в частности, замена аналоговой радиостанции Р-123 на новые цифровые — КВ и УКВ диапазонов типа Motorolla, Kenwood и другие.

Кроме того, как уточняет Коваленко, машины имели возможность получить комплект разнесенного бронирования, который повышает защиту от боеприпасов Б32 калибров 7,62*54 мм (790 кг), 12,7*108 мм (1024 кг) и 14,5*114 мм (1144 кг) по всем проекциям.

"В целом, у нас достаточно богатый опыт работы с БТР-60 и я не думаю, что в зону БД их отправят именно в том виде, в котором мы их получим. Доработка, при нынешних условиях, просто обязательна. В противном случае это и вправду будет полнейший facepalm", — уверяет военно-политический обозреватель.

Болгария отправила первую партию обещанных БТР в Украину

Напомним, 6 марта стало известно, что болгарское правительство начало доставку бронетранспортеров в Украину. Согласно информации СМИ, первый бронетранспортер был загружен на платформу и отправлен с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Нови Искари.

Общее количество бронетранспортеров, отправляемых в Украину, составляет 110 единиц. Ответственность за их переброску лежит на Министерстве обороны. Транспортировка началась 6 марта, и бронетранспортеры будут перевозить комплектами по 6 единиц.

Напомним, о том, что Болгария может предоставить Украине около 100 бронетранспортеров стало известно еще в июле 2023 года. Однако позже президент Болгарии Румен Радев наложил вето на это решение.

Тогда политик заявил, что болгарские депутаты недостаточно ознакомились "с конкретными условиями передачи". Он по этой причине вернул документ в парламент.

Однако 8 декабря 2023 года сообщалось, что парламент Болгарии преодолел вето президента — бронетранспортеры начали готовить к отправке.

Но в начале февраля стало известно, что Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров Украине, поскольку Министерство обороны страны обратилось к НАТО с просьбой возместить транспортные расходы.