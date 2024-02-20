Болгария задерживает отправку бронетранспортеров в Украину: что произошло

По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, задержка с поставкой БТР произошла потому, что София хочет, чтобы союзники НАТО профинансировали транспортировку военной техники.

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Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров Украине, поскольку Министерство обороны страны обратилось к НАТО с просьбой возместить транспортные расходы. Об этом сообщает Euractiv.

"Болгария может очень помочь Украине, но произошла задержка из-за того, что администрация Минобороны не работает оптимально", — заявил депутат парламента Ивайло Мирчев от правящей коалиции "Мы продолжаем изменения — Демократическая Болгария".

Это не первая критика в адрес министра обороны Тодора Тагарева, который замедляет любые процессы в ведомстве. Так, решение об отправке упомянутых бронетранспортеров было принято в парламенте еще более трех месяцев назад и тогда было подписано соответствующее соглашение МВД Болгарии и Минобороны страны.

"Болгария может помочь, но это происходит не такими темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе (город на Дунае в северо-восточной Болгарии. — Ред.)", — сказал Мирчев.

Кроме того, болгарские власти в последнем пакете военной помощи Киеву пообещали вооружение, которое имеет Болгария еще со времен СССР — детали для пусковых установок ракет С-300, старые ракеты С-300, БТР, снаряды, минометы и другую технику.

Позиция Минобороны Болгарии

В свою очередь, министр обороны Тодор Тагарев сказал, что задержка произошла потому, что София хочет, чтобы союзники НАТО профинансировали транспортировку военной техники.

"Это не элементарная транспортная операция, потому что нужно задействовать немало поездов", — заявил Тагарев.

Он пояснил, что логистика сложная и усилия Болгарии "по достоинству оценены украинской стороной", напомнив, что в декабре президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за бронетранспортеры и новый пакет военной помощи из Болгарии.

Euractiv направила в Минобороны запрос о конкретных причинах, по которым до сих пор не состоялась поставка БТР, однако на момент публикации ответа не было.

История с поставкой БТР из Болгарии

В июле 2023 года стало известно, что Болгария может предоставить Украине около 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел.

"Этим решением мы укрепляем нашу Европу и защиту свободы", — прокомментировал такие действия болгарского парламента президент Украины.

Позже президент Болгарии Румен Радев наложил вето на это решение. Политик заявил, что болгарские депутаты недостаточно ознакомились "с конкретными условиями передачи". Он по этой причине вернул документ в парламент.

Однако 8 декабря 2023 года стало известно, что парламент Болгарии преодолел вето президента — бронетранспортеры начали готовить к отправке.

Вопрос БТР и другой военной помощи Болгарии также поднимался во время визита парламентской делегации страны в Киев в начале февраля.

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