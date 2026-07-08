Болгарія відмовилась від військової підтримки Україні, але допоможе дещо іншим: що відомо

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев висловився щодо військової підтримки Україні, яку його країна більше не буде надавати. Зі слів посадовця, Болгарія зосередиться на власній обороні та вкладатиме ресурси саме у цей напрямок. Водночас, є одна сфера, у якій болгари й далі допомагатимуть українським військовим: ідеться про ремонт військової техніки. Яку зброю може втратити Україна через нове рішення болгарського уряду?

Заява Радева про скасування військової допомоги Україні пролунала в кулуарах саміту НАТО в Анкарі. Фрагмент короткого брифінгу для преси опублікували у Telegram-каналі медіа "Суспільне". У більш розгорнутому виступі політик спершу розкритикував своїх попередників, які, на його думку, витрачали надто багато грошей на українців, замість того, щоб підтримував власну економіку. Також він зауважив, що допомога, яку надаватиме Болгарія, буде в межах її можливостей, і не більше. Були також тези щодо потреби трансформації Північноатлантичного альянсу та про зміни для Європи, як повинна подумати про власну оборону. Радев сказав, що Болгарія готова відіграти особливу роль у стабільності Чорноморського регіону.

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Військова допомога Україні — заява Радева див. з 1:47

Глава уряду Болгарії відповів на питання "Суспільного" щодо припинення військової підтримки України. З його слів, країна вже не може передавати зброю та муніцію зі складів, оскільки запаси вичерпалися. Єдине, чим надалі може допомогти Болгарія, — це приймати техніку на ремонт, сказав він.

"Ми надали 30 пакетів такої допомоги. В нас не залишилося нічого, що можна поставити Україні. Що ми можемо зробити, це надати технічну військову підтримку. Тобто можемо гарантувати, що прийматимемо військове обладнання для ремонту та відновлення. Це наша підтримка", — пояснив Радев.

У мережі можна відшукати інформацію про військову допомогу, яку Болгарія надавала Україні протягом більш як чотирьох років війни РФ. Серед іншого, ідеться про 100 старих БТР-60 (2024 рік), старі ракети С-300 (2023), гранатомети, артилерійські снаряди калібру 122 та 152 мм, ремонт техніки тощо. Крім того, у березні 2026 року президент України Володимир Зеленський уклав безпекову угоду з тодішнім прем'єром Андреєм Гюровим: також домовились про співпрацю у в виробництві БпЛА. До всього, у червні вже лунала заява Болгарії про зупинку допомоги Україні. Після цього з'явився коментар МЗС, у якому уточнили, що ідеться лише про запаси зі складів армії й що не скасовують угоди зі збройними заводами.

Військова допомога Україні — деталі

Зазначимо, міністерка оборони Нідерланди заявила, що її країна вже не може надавати військову підтримку Україні, оскільки вичерпала власні можливості. Серед іншого, згадували про те, що не зможуть надати ракети Patriot для збиття балістики РФ.

Тим часом заяви обох країн пролунали через кілька днів після публікації західних медіа про можливість нападу РФ на Польщу чи іншу країну Європи. Згідно з даними розвідки та джерел журналістів, росіяни можуть провести гібридну чи повноцінну атаку. У Кремлі начебто розглядають план нападу на Польщу з боку Калінінграда та Білорусі.

За кілька днів з'явилась аналітика політичного оглядача FT, який розглянув чотири сценарії подальшого перебігу війни. Серед них найвірнішим назвали гібридний варіант: втім, аналітик не вірив навіть у нього.

Нагадуємо, глава офісу президента Кирило Буданов сказав, коли, на його думку, завершиться війна РФ, та як це пов'язане з поточною ескалацією.