За кілометр від газопроводу: невідомий дрон вибухнув у Болгарії біля кордону з Румунією

Рано вранці невідомий дрон вибухнув на території Болгарії. Безпілотник увійшов у повітряний простір країни з боку Румунії.

У суботу над територією Болгарії вибухнув безпілотник, який поки що не ідентифіковано. Дрон, що влетів з Румунії, впав за 1000 метрів від компресорної станції Трансбалканського газопроводу, заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, повідомляє Національне радіо Болгарії.

"Шум від безпілотника зафіксувала румунська прикордонна поліція, а потім патруль прикордонної поліції "Генерал Тошево" почув потужний вибух", — сказав політик.

Прем'єр зазначив, що вибух стався на соняшниковому полі за сто метрів від колишнього прикордонного пункту між двома країнами. При цьому внаслідок інциденту жертв немає. Не постраждали й об'єкти інфраструктури.

Відео дня

Прем'єр-міністр повідомив, що ані болгарська, ані румунська ППО не помітили безпілотник, коли дрон перебував у небі. Крім того, об’єднаний центр повітряних операцій, який стежить за повітряним простором над усією південною Європою, також не виявив БПЛА. Тепер, за його словами, у регіоні посилять заходи щодо спостереження за повітряним простором.

Наразі військові встановлюють тип дрона. При цьому міністр оборони країни Дімітар Стоянов зазначив, що, судячи з сили вибуху, дрон "явно не іграшковий". За його словами, виявлення цілі ускладнювалося її невеликими розмірами.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна більше не надаватиме військову підтримку Україні. За словами чиновника, Болгарія зосередиться на власній обороні та спрямовуватиме ресурси саме в цьому напрямку.

Також Фокус повідомляв, що з проєкту 21-го пакету санкцій Євросоюзу проти РФ на наполягання Болгарії були виключені Московський патріарх Кирило та засновник нафтової компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов.