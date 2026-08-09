Дрон вибухнув біля газопроводу в Болгарії: українського посла викликали до МЗС

МЗС Болгарії викликало "на килим" посла України Олесю Ілащук. Мова йтиме про вторгнення, ймовірно, українського БПЛА у повітряний простір країни.

Міністр закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова викликала посла України Олесю Ілащук на зустріч до міністерства. Про це повідомляє видання BNTNews з посиланням на заяву міністерства.

Як зазначається, на зустрічі йтиметься про вторгнення безпілотника в повітряний простір Болгарії, яке сталося в суботу, 8 серпня.

У міністерстві при цьому уточнили, що зустріч відбудеться у понеділок, 10 серпня, оскільки наразі посол перебуває за межами країни.

Український дрон у Болгарії

У суботу вранці на території Болгарії вибухнув безпілотник. Дрон потрапив до країни через Румунію і впав у полі поблизу прикордонного пункту між двома країнами. За 1000 метрів від епіцентру вибуху розташована компресорна станція Трансбалканського газопроводу. В результаті падіння БПЛА жертв та руйнувань не було. При цьому ані болгарська, ані румунська ППО не помітили безпілотник, коли дрон перебував у небі.

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Місце падіння дрона в Болгарії Фото: з відкритих джерел

Пізніше в Міністерстві оборони Болгарії проаналізували уламки безпілотника і дійшли висновку, що БПЛА, найімовірніше, є дроном-приманкою "Майя". При цьому в оборонному відомстві вважають, що інцидент із дроном не був навмисним.

Начальник Генерального штабу, адмірал Еміл Ефтімов заявив, що український безпілотник, здатний нести до 5 кг вибухівки, міг опинитися на території Болгарії під впливом засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, наприкінці січня на військову частину в польському місті Пшасниш впав дрон невідомого походження. БПЛА впав за 70 метрів від збройового складу.

Також Фокус повідомляв, що румунська армія витратила близько 1,5 мільйона євро всього за три дні на знищення трьох російських безпілотників, які порушили повітряний простір країни.