Болгария строит крупнейший завод снарядов 155 мм: хватит ли ВСУ годового выпуска на месяц боев

В Болгарии планируют построить два завода, которые будут выпускать снаряды калибра 155 мм и порох, и такая активность оружейники связана с потребностями Украины на войне с РФ. Завод снарядов станет крупнейшим в Европе, но годового выпуска продукции Вооруженным силам Украины хватит ненадолго.

В соглашении о строительстве двух объектов ВПК два участника — немецкая компания Rheinmetall и правительство Болгарии, сообщило агентство BTA. Указано, что финальные бумаги подпишут в течение ближайших трех недель, а финансировать строительство, как надеются, будет ЕС по программе SAFE (Платформа стратегических технологий для Европы). После этого соглашение должен ратифицировать болгарский парламент и начнется работа, говорится в статье.

О договоренности с Rheinmetall сообщил болгарский политик и депутат парламента Бойко Борисов, рассказало агентство. Для этого он посетил Дюссельдорф и лично встретился с главой немецкой компании Армином Паппергером. Выяснилось, что оба объекта появятся на территории Вазовского машиностроительного завода. Производительность — 100 тыс. снарядов в год. В статье отмечается, что новый болгарский пороховой завод по размерам будет как два немецких. Также указан объем совместных инвестиций в проект — 1 млрд евро.

Как долго продлится строительство завода снарядов калибра 155 мм, агентство не сообщило. При этом Борисов добавил, что Болгария сотрудничает с Украиной по производству дронов.

Вазовский машиностроительный завод — предприятие в городе Сопот в Болгарии. По состоянию на 2017 год на заводе работало 4,5 тыс. человек. На портале ВМЗ указано, что продукция — это артиллерийские системы, боеприпасы для MRLS, РПГ, гранаты, неуправляемые ракеты, порох и тому подобное.

Снаряды для Украины — детали

В августе 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, какое количество артиллерийских снарядов выстреливают ВСУ и ВС РФ. В частности, в августе того года украинцы использовали 130 тыс. снарядов в месяц. Видим, что мощности целого завода в Болгарии закрывают 30 дней интенсивной работы артиллерии, а чтобы закрывать годовую потребность, нужно иметь 12 таких заводов. Командующий озвучил также расходы россиян: 400 тыс. снарядов в месяц.

На портале Army Recognition объяснили, что "Европа сталкивается с неотложным спросом на поставки боеприпасов на фоне войны в Украине" и поэтому сотрудничество Rheinmetall и Болгарии — это хороший знак. Кроме того, отмечается, что указанная компания имеет аналогичные заводы в Германии, Венгрии, планирует построить в Украине. При этом преимущества болгарского предприятия — близость к Украине и предыдущий опыт выпуска оружия во времена "холодной войны".

Отметим, представители компании рассказали о намерении увеличить выпуск снарядов калибра 155 мм в Украине и объяснили, какие имеют проблемы.

Напоминаем, 21 августа Фокус опубликовал перевод статьи National Interest о проблемах изготовления снарядов ВПК Соединенных Штатов Америки.