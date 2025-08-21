Хватит на один-два дня: почему США производят больше артиллерийских снарядов, чем когда-либо

Соединенные Штаты Америки вот-вот откроют оружейный завод, который будет производить столько же снарядов, сколько россияне отстреливают в течение суток, а украинцы — в течение двух-трех суток. Тем временем в Польше волнуются, хватит ли им боеприпасов хотя бы на пять дней войны. Аналитики рассказали о росте производства снарядов в США и объяснили, как это связано с российско-украинской войной.

Рок-Айлендский арсенал в штате Иллинойс объявил о почти четырехкратном росте ежемесячного производства 155-мм артиллерийских снарядов M795 с 2022 года.

Военные стратеги всего мира по-прежнему изучают текущую войну в Украине. Став одним из самых масштабных конфликтов со времен окончания холодной войны, эта война послужила испытательным полигоном для новых платформ, таких как дроны и барражирующие боеприпасы, при этом обнаружив уязвимость танков и надводных кораблей.

Фокус перевёл статью аналитика Питера Сичиу "Почему Америка производит больше артиллерийских снарядов, чем когда-либо" на портале National Interest. В статье рассказывается о новых вызовах, которые возникли из-за вторжения РФ в Украину, и о том, какие шаги сделал ВПК США в течение четырех лет войны в Европе.

После более чем трех с половиной лет боевых действий некоторые платформы, в частности артиллерия, остаются в строю. И Россия, и Украина продолжают вести артиллерийские дуэли, расходуя боеприпасы гораздо быстрее, чем их можно изготовить. Поскольку военные потребности исчерпали ресурсы обеих сторон, Москва обратилась к своим северокорейским союзникам за запасами снарядов, оставшихся со времен холодной войны, а Запад активно пытается обеспечить Киев 155-мм снарядами.

В Украине было израсходовано столько боеприпасов, что резервы США практически иссякли, и армия США с трудом справляется с производством. 155-мм снаряд, используемый в гаубице M777, производится на заводе армейских боеприпасов в округе Де-Мойн, штат Айова. Это предприятие, входящее в состав Объединенного командования боеприпасов армии США, сейчас находится под управлением компании American Ordnance, LLC.

Для дальнейшего расширения производства компания General Dynamics открыла производство 155-мм гильз на заводе в Меските, штат Техас. Скрентонский армейский боеприпасный завод в Пенсильвании также производит 155-мм артиллерийские снаряды.

Скоро начнет работу еще одно предприятие по производству артиллерийских боеприпасов

Рок-Айлендский арсенал в Иллинойсе на этой неделе объявил, что с 2022 года он "почти в четыре раза увеличил месячное производство 155-мм артиллерийских снарядов M795" и продолжает "повышать готовность, реагировать на глобальные потребности и учитывать уроки, извлеченные из текущих конфликтов".

В апреле 2023 года Управление боеприпасов Армейского контрактного командования заключило контракт на сумму 44,9 миллиона долларов с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS), которая построит новый завод по загрузке, сборке и упаковке боеприпасов в Кемдене, штат Арканзас.

Это предприятие, строительство которого началось весной этого года, поможет GD-OTS уложиться в оговоренные контрактом сроки.

"Расписание строительства учитывает все основные критические взаимосвязи и организацию работы, — сказал Кори Шефер, специалист по контрактам в Управлении боеприпасов, — Там указаны различные здания, порядок заказа оборудования, предстоящие проверки, а затем расписание обновляется по мере необходимости и по согласованию с подрядчиком и правительством. Любые изменения также отслеживаются".

Объект в Арканзасе призван увеличить производство широко применяемого боеприпаса, сосредоточившись на заключительном этапе производства снарядов, "на котором металлические гильзы 155-мм снарядов заполняют взрывчатыми веществами, собирают и упаковывают для отправки".

155-мм боеприпас состоит из корпуса, детонатора, метательного заряда и ударной трубки. Каждый боеприпас имеет длину около 60 см и весит около 45 кг, а его диаметр составляет 155 мм. Артиллерийские снаряды имеют несколько разновидностей, в том числе осколочно-фугасные, а также бронебойные и кассетные. Высокоточные снаряды оснащаются системами точного наведения.

Армия США планирует удвоить производство артиллерийских снарядов

Текущие планы предусматривают, что завод GD-OTS будет производить более 50 тысяч "готовых снарядов в месяц", помогая армии США достичь глобальной цели в 100 тысяч снарядов[Фокус писал, что ВС РФ используют 44 тыс. снарядов в сутки, а ВСУ — 14 тыс.]. В дополнение к квалифицированной рабочей силе армия США будет использовать "передовую автоматизацию, цифровые системы контроля качества и экологически безопасные процессы" для обеспечения своевременной поставки и бесперебойного производства снарядов.

Это может означать, что на предприятии с такими передовыми сборочными цехами будет работать меньше сотрудников. Передовые технологии помогут пополнить артиллерийские запасы США.

