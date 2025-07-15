В Польше не поверили данным ВСУ о расходовании 10 тысяч снарядов в сутки: что говорят аналитики

Руководитель польской компании PGZ Аркадиуш Бонк заявил, что артиллерия Украины не использует на поле боя 10 тысяч снарядов в сутки, поскольку для такой интенсивности не хватит стволов. При этом предприниматель хотел опровергнуть тезис, что снарядов, которые будут производить в Польше, хватит дольше, чем на пять дней.

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PGZ сообщила, что планирует выпускать от 12,5 до 15 тыс. снарядов калибра 155 мм, и этого, по мнению польских военных, будто бы должно вполне хватить для обороны. Между тем данные Генштаба ВСУ свидетельствуют о том, что украинская артиллерия в сутки расходует около 14 тыс. снарядов. Если Польша будет придерживаться запланированных объемов, то месячный запас израсходует за несколько дней боевых действий, рассказали на портале Defense Express. Аналитики портала объяснили, что оценки польских предпринимателей могут основываться на малом количестве пушек, которых у Украины в несколько раз больше.

На Defense Express обратили внимание на интервью Бонко польскому изданию Money. Предприниматель отреагировал на заявление польского генерала Дариуша Луковского, который сказал, что при указанных объемах производства Польша будет иметь проблемы уже через пять дней. Бонк заявил, что планы PGZ основываются на оценках Войска Польского: по мнению военных, 12,5-15 тыс. снарядов вполне хватит на месяц. По его словам, нельзя доверять информации ВСУ о 6-9 тыс. снарядов в сутки (и 10 тыс. — в горячие периоды), поскольку они преувеличены, как это обычно бывает во время войны. Кроме того, Польша отбивается от врагов современной артиллерией, которая стреляет 155 калибром на расстояние 40 км. Тогда как Украина имеет старую советскую артиллерию 152 мм, которая достанет только до 18. Еще одна проблема, которую Бонк не замечает на поле боя в Украине, — сверхбыстрый износ стволов, а также не заметно логистику 2-9 млн снарядов.

"Данные, которые мы получаем от наших военных, которые можно проверить через доступ к источнику, трудно соотнести с информацией украинского военного или даже журналистской информацией", — сказал руководитель PGZ.

Артиллерия ВСУ — детали

Между тем на Defense Express привели данные не журналистов или рядовых военных, а скриншот отчета Генштаба ВСУ. На скриншоте — данные о том, что Украина за сутки в среднем тратит 14 600 снарядов, а РФ — втрое больше (44 тыс.).

Артиллерия ВСУ — Генштаб о расходе снарядов летом 2024 года Фото: Defense Express

Аналитики объяснили, почему поляки ошибаются.

Среди официальных 14 тыс. снарядов значительная часть — калибр 155 мм, и их все равно больше, чем оценивает Польша. Оценки военных Польши основываются не столько на эффективности 155 мм, сколько на том, что страна имеет только 140 САУ (K9A1 и Krab). Между тем в Украине только пушек M777 — около 200 ед. Кроме того, же САУ "Богдана", прицепные пушки и САУ "почти со всего мира".

"Вполне возможно, что и количество 155-мм артиллерии в Украине раз в 4-5 больше, чем в Польше", — подытожили на портале.

Отметим, 14 июля западные медиа сообщили о пакете военной помощи США, в который, среди прочего, могут войти снаряды калибра 155 мм для артиллерии ВСУ. Источники CNN заявили, что речь идет о помощи на 10 млрд долл.

Напоминаем, в июне 2025 года проект Brave1 рассказал о новом сверхточном снаряде, разработанном в Украине.