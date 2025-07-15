У Польщі не повірили даним ЗСУ про витрачання 10 тисяч снарядів на добу: що кажуть аналітики

Керівник польської компанії PGZ Аркадіуш Бонк заявив, що артилерія України не використовує на полі бою 10 тисяч снарядів на добу, оскільки для такої інтенсивності не вистачить стволів. При цьому підприємець хотів спростувати тезу, що снарядів, які виготовлятимуть у Польщі, вистачить довше, ніж на п'ять днів.

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PGZ повідомила, що планує випускати від 12,5 до 15 тис. снарядів калібру 155 мм, і цього, на думку польських військових, начебто має цілком вистачити для оборони. Тим часом дані Генштабу ЗСУ свідчать про те, що українська артилерія на добу витрачає близько 14 тис. снарядів. Якщо Польща дотримуватиметься запланованих обсягів, то місячний запас витратить за кілька днів бойових дій, розповіли на порталі Defense Express. Аналітики порталу пояснили, що оцінки польських підприємців можуть ґрунтуватись на замалій кількості гармат, яких в України у кілька разів більше.

На Defense Express звернули увагу на інтерв'ю Бонка польському виданню Money. Підприємець відреагував на заяву польського політика Даріуша Луковського, який сказав, що при вказаних обсягах виробництва Польща матиме проблеми вже через п'ять днів. Бонк заявив, що плани PGZ ґрунтуються на оцінках Війська Польського: на думку військових, 12,5-15 тис. снарядів цілком вистачить на місяць. З його слів, не можна довіряти інформації ЗСУ про 6-9 тис. снарядів на добу (і 10 тис. — у гарячі періоди), оскільки вони перебільшені, як то зазвичай буває під час війни. Крім того, Польща відбивається від ворогів сучасною артилерією, яка стріляє 155 калібром на відстань 40 км. Тоді як Україна має стару радянську артилерію 152 мм, яка дістань лише до 18. Ще одна проблема, якої Бонк не помічає на полі бою в Україні, — надшвидке зношення стволів, а також не помітно логістику 2-9 млн снарядів.

"Дані, які ми отримуємо від наших військових, які можна перевірити через доступ до джерела, важко співвіднести з інформацією українського військового чи навіть журналістською інформацією", — сказав керівник PGZ.

Артилерія ЗСУ — деталі

Тим часом на Defense Express навели дані не журналістів чи пересічних військових, а скриншот звіту Генштабу ЗСУ. На скриншоті — дані про те, що Україна за добу в середньому витрачає 14 600 снарядів, а РФ — утричі більше (44 тис.).

Артилерія ЗСУ - Генштаб про витрату снарядів влітку 2024 року Фото: Defense Express

Аналітики пояснили, чому поляки помиляються.

Серед офіційних 14 тис. снарядів значна частина — калібр 155 мм, і їх однаково більше, ніж оцінює Польща. Оцінки військових Польщі ґрунтуються не так на ефективності 155 мм, як на тому, що країна має лише 140 САУ(K9A1 та Krab). Тим часом в України лише гармат M777 — близько 200 од. Крім того, ж САУ "Богдана", причіпні гармати та САУ "майже з усього світу".

"Цілком можливо, що й кількість 155-мм артилерії в Україні разів у 4-5 більша ніж у Польщі", — підсумували на порталі.

Зазначимо, 14 липня західні медіа повідомили про пакет військової допомоги США, у який, серед іншого, можуть увійти снаряди калібру 155 мм для артилерії ЗСУ. Джерела CNN заявили, що ідеться про допомогу на 10 млрд дол.

Нагадуємо, у червні 2025 року проєкт Brave1 розповів про новий надточний снаряд, розроблений в Україні.