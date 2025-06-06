Новий боєприпас в Україні: ЗСУ знищили опорний пункт РФ точним попаданням (відео)

Українські військові успішно протестували новий боєприпас, вразивши опорний пункт російських військ у Херсонській області.

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Снаряд розроблено з ініціативи Brave1, повідомили виробники.

Під час тестування експериментальної технології снаряд понад 100 кг знищив ворожий пункт. На представлених кадрах видно приліт снаряда та об'ємний вибух.

Виробник не називає властивостей і технічних характеристик нового снаряда, але попереджає про появу нових можливостей на полі бою.

"Не будемо розголошувати подробиці, але це тільки початок. Незабаром буде ще більше рішень, які ворог відчує на собі", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Чехії побудували нове підприємство з виробництва основних видів 155-мм боєприпасів. За організаційні питання роботи об'єкта відповідає Україна.

Російська розвідка раніше говорила, що оборонні підприємства Сербії постачали ЗСУ боєприпаси. Чехія, Польща, Болгарія і низка країн Африки нібито виступали посередниками.