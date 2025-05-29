У Службі зовнішньої розвідки Росії стверджують, що сербські оборонні підприємства постачають боєприпаси Києву, попри запевнення офіційного Белграда в нейтралітеті.

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Про це пише росЗМІ "РБК".

У Службі зовнішньої розвідки Росії заявляють, що сербські підприємства використовують фальшиві сертифікати кінцевого користувача і країн-посередників, серед яких "члени НАТО", окремо підкреслюють у СЗР. Це Чехія, Польща і Болгарія, а також якісь африканські держави.

"Внесок сербських оборонників у розв'язану Заходом війну обчислюється сотнею тисяч снарядів для РСЗВ і гаубиць, а також мільйоном набоїв для стрілецької зброї", — ідеться в повідомленні.

Патрони, вироблені сербськими зброярами Фото: Prvi Partizan

Нібито в цій "антиросійській змові" беруть участь найбільші компанії сербського ВПК, серед них "Югоімпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.

"Навряд чи подібні поставки можна обґрунтувати "гуманітарними міркуваннями". У них одне очевидне призначення — вбивати і калічити російських військовослужбовців і цивільне населення Росії", — заявили в СЗР, назвавши це "спробою вистрілити Росії в спину".

Раніше в МЗС Росії заявляли, що Москва розраховує, що Сербія дотримуватиметься відмови від поставок озброєнь в Україну. У МЗС закликали "проявляти пильність" під час експорту військової продукції, щоб "нечисті на руку ділки", які обслуговують Захід, не змогли реалізувати обманні схеми і дискредитувати Белград і сербських зброярів.

Виробництво боєприпасів на заводі Prvi Partizan Фото: Prvi Partizan

Примітно, але про те, що сербські зброярі постачають боєприпаси в Україну, йшлося ще 2023 року. Тоді міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч усе спростовував і заявляв, що Сербія не продавала і "не буде продавати зброю українській або російській стороні, а також країнам, що оточують цей конфлікт".

"Хтось, очевидно, прагне втягнути Сербію в цей конфлікт, але ми послідовно дотримуємося нашої усталеної політики", — говорив Вучевич. Але водночас міністр визнавав, що Сербія надає зброю третім сторонам, які далекі від війни в Україні і "не мають до неї жодного стосунку".

Тоді йшлося про 122-мм снаряди зі збройового заводу "Крусік", і стверджувалося, що в Україну вони потрапили через Туреччину і Словаччину, а в ланцюжку брали участь сербські, турецькі та американські компанії. Посередником нібито була компанія SOFAG, що належить дочці Слободана Тешича, сербського торговця зброєю, який перебуває в списку санкцій США.

Нагадаємо, у лютому 2025 року на Радбезі ООН Сербія проголосувала "за" європейську резолюцію щодо України, яка засуджує російську агресію. І в прямому ефірі президент цієї країни Александр Вучич заявив, що потрібно було утриматися.

А 9 травня президент Сербії Александр Вучич з'явився в Москву на запрошення російського президента Володимира Путіна. Він заявив, що попри невдоволення лідерів ЄС його візитом до РФ, Сербія залишиться на європейському шляху. У Службі зовнішньої розвідки Росії заявляють, що сербські підприємства використовують фальшиві сертифікати кінцевого користувача і країн-посередників, серед яких "члени НАТО", окремо підкреслюють у СЗР. Це Чехія, Польща і Болгарія, а також якісь африканські держави.