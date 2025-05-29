В Службе внешней разведки России утверждают, что сербские оборонные предприятия поставляют боеприпасы Киеву, несмотря на заверения официального Белграда в нейтралитете.

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Об этом пишет росСМИ "РБК".

В Службе внешней разведки России заявляют, что сербские предприятия используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников, среди которых "члены НАТО", отдельно подчеркивают в СВР. Это Чехия, Польша и Болгария, а также некие африканские государства.

"Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

Патроны, производимые сербскими оружейниками Фото: Prvi Partizan

Якобы в этом "антироссийском заговоре" принимают участие крупнейшие компании сербского ВПК, в их числе "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

"Едва ли подобные поставки можно обосновать "гуманитарными соображениями". У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России", — заявили в СВР, назвав это "попыткой выстрелить России в спину".

Ранее в МИД России заявляли, что Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений в Украину. В МИД призывали "проявлять бдительность" при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.

Производство боеприпасов на заводе Prvi Partizan Фото: Prvi Partizan

Примечательно, но о том, что сербские оружейники поставляют боеприпасы в Украину, говорилось еще в 2023 году. Тогда министр обороны Сербии Милош Вучевич все опровергал и заявлял, что Сербия не продавала и "не будет продавать оружие украинской или российской стороне, а также странам, окружающим этот конфликт".

"Кто-то, очевидно, стремится втянуть Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся нашей устоявшейся политики", — говорил Вучевич. Но при этом министр признавал, что Сербия оружие третьим сторонам, которые далеки от войны в Украине и "не имеют к нему никакого отношения".

Тогда речь шла о 122-мм снарядах с оружейного завода "Крусик" и утверждалось, что в Украину они попали через Турцию и Словакию, а в цепочке участвовали сербские, турецкие и американские компании. Посредником якобы была компания SOFAG, принадлежащая дочери Слободана Тешича, сербского торговца оружием, который находится в санкционном списке США.

Напомним, в феврале 2025 года на Совбезе ООН Сербия проголосовала "за" европейскую резолюцию касательно Украины, осуждающей российскую агрессию. И в прямом эфире президент этой страны Александр Вучич заявил, что нужно было воздержаться.

А 9 мая президент Сербии Александр Вучич явился в Москву по приглашению российского президента Владимира Путина. Он заявил, что несмотря на недовольство лидеров ЕС его визитом в РФ, Сербия останется на европейском пути. В Службе внешней разведки России заявляют, что сербские предприятия используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников, среди которых "члены НАТО", отдельно подчеркивают в СВР. Это Чехия, Польша и Болгария, а также некие африканские государства.