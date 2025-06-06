Новый боеприпас в Украине: ВСУ уничтожили опорный пункт РФ точным попаданием (видео)

Украинские военные успешно протестировали новый боеприпас, поразив опорный пункт российских войск в Херсонской области.

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Снаряд разработан по инициативе Brave1, сообщили производители.

При тестировании экспериментальной технологии снаряд более 100 кг уничтожил вражеский пункт. На представленных кадрах виден прилет снаряда и объемный взрыв.

Производитель не называет свойства и технические характеристики нового снаряда, но предупреждает о появлении новых возможностей на поле боя.

"Не будем разглашать подробности, но это только начало. Вскоре будет еще больше решений, которые враг почувствует на себе", — сказано в сообщении.

Напомним, в Чехии построили новое предприятие по производству основных видов 155-мм боеприпасов. За организационные вопросы работы объекта отвечает Украина.

Российская разведка ранее говорила, что оборонные предприятия Сербии поставляли ВСУ боеприпасы. Чехия, Польша, Болгария и ряд стран Африки якобы выступали посредниками.