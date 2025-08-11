Rheinmetall намерена удвоить производство 155-мм снарядов в Украине: что этому мешает

Немецкая оборонная компания Rheinmetall намерена вдвое увеличить годовую мощность строящегося в Украине завода по производству 155-мм артиллерийских снарядов. По плану, предприятие сможет выпускать до 300 тысяч боеприпасов в год.

Такая мера является частью стратегии Киева по снижению зависимости от поставок западных партнеров и наращиванию собственной производственной базы. Об этом сообщает портал German Aid to Ukraine со ссылкой на генерального директора концерна Армина Паппергера.

Первоначальный план предусматривал выпуск 150 000 артиллерийских снарядов в год, причем Паппергер в интервью Handelsblatt не заявил, что производственные мощности будут значительно увеличены. Однако в начале августа якобы состоялся телефонный разговор гендиректора Rheinmetall с украинскими чиновниками, которые захотели удвоить запланированные производственные мощности.

Между тем Паппергер отметил, что реализация этих планов осложняется бюрократическими барьерами в Украине, которые тормозят процесс строительства. Помимо этого, ключевым ограничением остается недостаток финансирования — у Украины нет ресурсов для быстрого внедрения такого увеличения объемов производства.

Производство Rheinmetall в Украине

В июле 2024 года немецкая компания Rheinmetall получила заказ от украинского правительства на строительство завода по выпуску боеприпасов, включая полную техническую оснастку предприятия. При этом контрольная доля останется за немецким концерном.

Согласно планам, производство в Украине должно начаться в 2026 году. Параллельно Rheinmetall рассматривает возможность возведения еще трех заводов в стране, которые будут функционировать вне зависимости от хода войны.

Важно

Однако в марте текущего года Паппергер сообщил о задержках в получении разрешений на строительство производственных мощностей в Украине. По его словам, процесс получения необходимых документов из-за бюрократических барьеров затягивается дольше, чем ожидалось. В то же время в самой Германии новые оборонные предприятия возводятся гораздо быстрее благодаря снятию большинства административных ограничений, чего, по словам Паппергера, в Украине достичь пока не удалось.

Напомним, в марте агентство Bloomberg сообщило, что на фоне продолжающейся войны в Украине и предоставления военной помощи европейцы истощили свои запасы ракетного топлива, пороха и прочих взрывчатых веществ. В связи с этим гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компании, возможно, придется почти удвоить производство порохов до более чем 20 000 метрических тонн, чтобы удовлетворить потребность.