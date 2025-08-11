Rheinmetall має намір подвоїти виробництво 155-мм снарядів в Україні: що цьому заважає

Німецька оборонна компанія Rheinmetall має намір удвічі збільшити річну потужність споруджуваного в Україні заводу з виробництва 155-мм артилерійських снарядів. За планом, підприємство зможе випускати до 300 тисяч боєприпасів на рік.

Такий захід є частиною стратегії Києва щодо зниження залежності від поставок західних партнерів і нарощування власної виробничої бази. Про це повідомляє портал German Aid to Ukraine з посиланням на генерального директора концерну Арміна Паппергера.

Початковий план передбачав випуск 150 000 артилерійських снарядів на рік, причому Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt не заявив, що виробничі потужності будуть значно збільшені. Однак на початку серпня нібито відбулася телефонна розмова гендиректора Rheinmetall з українськими чиновниками, які захотіли подвоїти заплановані виробничі потужності.

Тим часом Паппергер зазначив, що реалізація цих планів ускладнюється бюрократичними бар'єрами в Україні, які гальмують процес будівництва. Крім цього, ключовим обмеженням залишається брак фінансування — в України немає ресурсів для швидкого впровадження такого збільшення обсягів виробництва.

Виробництво Rheinmetall в Україні

У липні 2024 року німецька компанія Rheinmetall отримала замовлення від українського уряду на будівництво заводу з випуску боєприпасів, включно з повним технічним оснащенням підприємства. При цьому контрольна частка залишиться за німецьким концерном.

Згідно з планами, виробництво в Україні має розпочатися 2026 року. Паралельно Rheinmetall розглядає можливість зведення ще трьох заводів у країні, які функціонуватимуть незалежно від перебігу війни.

Важливо

Однак у березні поточного року Паппергер повідомив про затримки в отриманні дозволів на будівництво виробничих потужностей в Україні. За його словами, процес отримання необхідних документів через бюрократичні бар'єри затягується довше, ніж очікувалося. Водночас у самій Німеччині нові оборонні підприємства зводяться набагато швидше завдяки зняттю більшості адміністративних обмежень, чого, за словами Паппергера, в Україні досягти поки що не вдалося.

Нагадаємо, у березні агентство Bloomberg повідомило, що на тлі триваючої війни в Україні та надання військової допомоги європейці виснажили свої запаси ракетного палива, пороху та інших вибухових речовин. У зв'язку з цим гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що компанії, можливо, доведеться майже подвоїти виробництво порохів до більш ніж 20 000 метричних тонн, щоб задовольнити потребу.