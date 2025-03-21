Європі не вистачає пороху, бавовни і тротилу для виробництва снарядів і ракет

Прагнучи озброїти Україну, європейці виснажили свої запаси ракетного палива, пороху та інших вибухових речовин. І насилу переходять на "військові рейки".

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Європейські уряди, прагнучи озброїти Україну у війні проти Росії, опинилися в становищі, коли у них спорожніли військові склади. Відтоді європейці намагаються збільшити виробництво артилерійських снарядів, ракет і куль. І вже цей процес до межі виснажив запаси пороху, тротилу та інших вибухових речовин і ракетного палива на континенті. Оскільки Європа готується до значного збільшення витрат на оборону, невелика кількість виробників цих летючих матеріалів поспішають збільшити свої потужності. Як це відбувається і з якими проблемами стикаються в ЄС, пише Bloomberg.

Так, компанія Rheinmetall прагне збільшити випуск пороху більш ніж на 50% до 2028 року, але навіть цього буде недостатньо. Генеральний директор Армін Паппергер сказав на нещодавній нараді з доходів, що компанії, можливо, доведеться майже подвоїти виробництво до більш ніж 20 000 метричних тонн, щоб задовольнити потребу.

Виробництво снарядів на заводі Rheinmetall Фото: X (Twitter)

Nitrochemie Aschau — дочірня компанія німецького оборонного гіганта Rheinmetall — збільшила виробничі потужності на 60% і будує нові об'єкти, щоб додати ще понад 40% до середини 2025 року. Процес було запущено після повномасштабного вторгнення Росії на територію України 2022 року. Було найнято 300 робітників і виробництво пороху триває в режимі 24/7, щоб допомогти задовольнити зростаючий попит Європи на боєприпаси.

Ще до інавгурації президента США Дональда Трампа члени Європейського союзу поставили за мету виробити 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році, що перевищує 1,4 мільйона минулого року. Навесні 2023 року Європейська комісія заснувала програму "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), яка виділяє 500 мільйонів євро на розширення можливостей блоку з виробництва боєприпасів.

Відтоді адміністрація Трампа тимчасово призупинила військову допомогу Україні, посіяла сумніви щодо майбутнього давніх американських гарантій безпеки в Європі та окреслила готовність вести переговори з Кремлем, незважаючи на заперечення українського уряду та європейських союзників. Потреба континенту в боєприпасах тільки зростатиме.

"Досі у сфері постачання боєприпасів було зроблено занадто мало. Зараз це дається взнаки, оскільки ситуація продовжує погіршуватися", — сказав Йоахім Петер, співкерівник сектору глобальної оборонної промисловості в консалтинговій компанії Brunswick Group.

Що потрібно для виробництва боєприпасів

Для снарядів потрібні два летючих компоненти: порох, який використовуються для запуску снарядів; і вибухові речовини, які детонують. Європа не виробляє достатньо ні того, ні іншого, щоб задовольнити свій попит.

Найважливішим компонентом порохів для сучасних снарядів є нітроцелюлоза, або піроксилін. Він виробляється з високоякісної бавовни, яку потім замочують у суміші кислот. Загалом на один снаряд артилерійського боєприпасу потрібно до 12 кг пороху. У Європі є лише кілька виробників порохів, включно з Rheinmetall і французьким підрядником Eurenco. У рамках ASAP Європа хоче збільшити виробництво порохів більш ніж на 50%, або на 10 000 метричних тонн на рік, що еквівалентно майже шести новим підприємствам розміром з Nitrochemie Aschau.

Виробництво снарядів Фото: Скриншот

ЄС планує збільшити виробництво вибухових речовин більш ніж на 4300 метричних тонн, що, за оцінками, становитиме більше ніж 30%, але наразі він має тільки один великий завод із виробництва тротилу, що обслуговує місцеве виробництво, яким управляє компанія Nitro-Chem у Польщі, а ще один буде побудований у Фінляндії.

Проблеми з поставками гальмують виробництво

Виробники альтернативних агентів, таких як PETN, HMX і RDX, які використовуються в пластиковій вибухівці, перевантажені. Норвезький виробник Chemring Nobel зіткнувся з безпрецедентним попитом після вторгнення Росії в Україну, за словами представника. Компанія заявляє, що її норвезький бізнес працює на повну потужність, а її портфель замовлень розрахований на кілька років.

Деякі європейські країни, такі як Німеччина, Нідерланди, Бельгія та Польща, мають добре розвинену хімічну промисловість, але прекурсори вибухових речовин становлять лише невелику частку їхніх потужностей. Високі витрати на енергію та екологічні норми роблять виробництво хімікатів за кордоном дешевшим, і багато компаній тепер закуповують прекурсори, такі як азотна кислота, з Китаю.

Більшу частину бавовни, використовуваної в нітроцелюлозі, також доводиться імпортувати з Китаю, який є найбільшим у світі виробником — і перебуває в дружніх відносинах з Росією. Хоча існують альтернативи бавовні, виготовленій з деревної маси та інших матеріалів, наразі їх не виробляють у тих масштабах, які потрібні ринку.

За словами Свена Шредера, колишнього солдата і генерального директора компанії Essing Sprengtechnik, яка понад 30 років займається виробництвом, транспортуванням, зберіганням і знищенням вибухових речовин для військових і цивільних клієнтів, слід полегшити логістику транспортування нестабільних вантажів, яка наразі є надто складною і суворо регламентованою.

Але Свен вважає, що ці проблеми вторинні щодо нестачі сировини.

"Руки оборонних компаній зв'язані, коли не вистачає сировини. Це ігнорувалося роками", — сказав він.

За словами експертів, зниження нормативних бар'єрів, надання компаніям гарантій та подолання соціальних і фіскальних бар'єрів у Європі для інвестицій у зброю та її компоненти матимуть вирішальне значення для задоволення потреб континенту, зокрема, тому, що у його найбільшої стратегічної загрози — Росії — таких обмежень мало.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чи зможе Європа замінити американську зброю, якщо Дональд Трамп остаточно відвернеться від ЄС і України.