Европе не хватает пороха, хлопка и тротила для производства снарядов и ракет

Стремясь вооружить Украину, европейцы истощили свои запасы ракетного топлива, пороха и прочих взрывчатых веществ. И с трудом переходят на "военные рельсы".

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Европейские правительства, стремясь вооружить Украину в войне против России, оказались в положении, когда у них опустели военные склады. С тех пор европейцы пытаются увеличить производство артиллерийских снарядов, ракет и пуль. И уже этот процесс до предела истощил запасы пороха, тротила и других взрывчатых веществ и ракетного топлива на континенте. Поскольку Европа готовится к значительному увеличению расходов на оборону, небольшое количество производителей этих летучих материалов спешат увеличить свои мощности. Как это происходит и с какими проблемами сталкиваются в ЕС, пишет Bloomberg.

Так, компания Rheinmetall стремится увеличить выпуск пороха более чем на 50% к 2028 году, но даже этого будет недостаточно. Генеральный директор Армин Паппергер сказал на недавнем совещании по доходам, что компании, возможно, придется почти удвоить производство до более чем 20 000 метрических тонн, чтобы удовлетворить потребность.

Производство снарядов на заводе Rheinmetall Фото: X (Twitter)

Nitrochemie Aschau — дочерняя компания немецкого оборонного гиганта Rheinmetall увеличила производственные мощности на 60% и строит новые объекты, чтобы добавить еще более 40% к середине 2025 года. Процесс был запущен после полномасштабного вторжения России на территорию Украины в 2022 году. Было нанято 300 рабочих и производство пороха продолжается в режиме 24/7, чтобы помочь удовлетворить растущий спрос Европы на боеприпасы.

Еще до инаугурации президента США Дональда Трампа члены Европейского союза поставили цель произвести 2 миллиона артиллерийских снарядов в 2025 году, что выше 1,4 миллиона в прошлом году. Весной 2023 года Европейская комиссия учредила программу "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), которая выделяет 500 миллионов евро на расширение возможностей блока по производству боеприпасов.

С тех пор администрация Трампа временно приостановила военную помощь Украине, посеяла сомнения относительно будущего давних американских гарантий безопасности в Европе и обозначила готовность вести переговоры с Кремлем, несмотря на возражения украинского правительства и европейских союзников. Потребность континента в боеприпасах будет только расти.

"До сих пор в сфере поставок боеприпасов было сделано слишком мало. Сейчас это сказывается, поскольку ситуация продолжает ухудшаться", — сказал Йоахим Петер, соруководитель сектора глобальной оборонной промышленности в консалтинговой компании Brunswick Group.

Что нужно для производства боеприпасов

Для снарядов нужны два летучих компонента: порох, который используются для запуска снарядов; и взрывчатые вещества, которые детонируют. Европа не производит достаточно ни того, ни другого, чтобы удовлетворить свой спрос.

Самым важным компонентом порохов для современных снарядов является нитроцеллюлоза, или пироксилин. Он производится из высококачественного хлопка, который затем замачивается в смеси кислот. Всего на один снаряд артиллерийского боеприпаса требуется до 12 кг пороха. В Европе есть всего несколько производителей порохов, включая Rheinmetall и французского подрядчика Eurenco. В рамках ASAP Европа хочет увеличить производство порохов более чем на 50%, или на 10 000 метрических тонн в год, что эквивалентно почти шести новым предприятиям размером с Nitrochemie Aschau.

Производство снарядов Фото: Скриншот

ЕС планирует увеличить производство взрывчатых веществ более чем на 4300 метрических тонн, что, по оценкам, составит более 30%, но в настоящее время у него есть только один крупный завод по производству тротила, обслуживающий местное производство, которым управляет компания Nitro-Chem в Польше, а еще один будет построен в Финляндии.

Проблемы с поставками тормозят производство

Производители альтернативных агентов, таких как PETN, HMX и RDX, которые используются в пластиковой взрывчатке, перегружены. Норвежский производитель Chemring Nobel столкнулся с беспрецедентным спросом после вторжения России в Украину, по словам представителя. Компания заявляет, что ее норвежский бизнес работает на полную мощность, а ее портфель заказов рассчитан на несколько лет.

Некоторые европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Бельгия и Польша, имеют хорошо развитую химическую промышленность, но прекурсоры взрывчатых веществ составляют лишь небольшую долю их мощностей. Высокие затраты на энергию и экологические нормы делают производство химикатов за рубежом более дешевым, и многие компании теперь закупают прекурсоры, такие как азотная кислота, из Китая.

Большую часть хлопка, используемого в нитроцеллюлозе, также приходится импортировать из Китая, который является крупнейшим в мире производителем — и находится в дружеских отношениях с Россией. Хотя существуют альтернативы хлопку, изготовленному из древесной массы и других материалов, в настоящее время они не производятся в тех масштабах, которые требуются рынку.

По словам Свена Шредера, бывшего солдата и генерального директора компании Essing Sprengtechnik, которая более 30 лет занимается производством, транспортировкой, хранением и уничтожением взрывчатых веществ для военных и гражданских клиентов, следует облегчить логистику транспортировки нестабильных грузов, которая сейчас слишком сложна и строго регламентирована.

Но Свен считает, что эти проблемы вторичны по отношению к нехватке сырья.

"Руки оборонных компаний связаны, когда не хватает сырья. Это игнорировалось годами", — сказал он.

По словам экспертов, снижение нормативных барьеров, предоставление компаниям гарантий и преодоление социальных и фискальных барьеров в Европе для инвестиций в оружие и его компоненты будут иметь решающее значение для удовлетворения потребностей континента, в частности, потому, что у его самой большой стратегической угрозы — России — таких ограничений мало.

Напомним, ранее Фокус писал о том, сможет ли Европа заменить американское оружие, если Дональд Трамп окончательно отвернется от ЕС и Украины.