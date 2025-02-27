Снаряды есть, Patriot нет: в чем главные проблемы поставок оружия Украине из Европы

По мнению экспертов, европейским союзникам будет трудно заменить некоторые виды американского вооружения, и в особенности системы Patriort. Это же касается и количества поставляемых ВСУ боеприпасов. Евросоюз не был готов к полномасштабной войне и не способен быстро нарастить производство снарядов, ракет и тяжелого вооружения.

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С начала переговорного процесса по украинскому вопросу между представителями РФ и США в информационном пространстве все чаще обсуждают тему дальнейшей военной поддержки Украины, но без участия Америки. С приходом в Белый дом Дональда Трампа, который взял внешнеполитический курс на прекращение российско-украинской войны, акценты стали смещаться в сторону Европы. Об этом свидетельствуют не только заявления лидеров европейских стран, которые в большинстве выступили за дальнейшую военную помощь Киеву, но и конкретные практические шаги в виде анонсов новых поставок вооружения Украине.

В этой связи Фокус выяснял, что говорят официальные лица и эксперты о потенциале Европы в плане военной помощи и насколько хватит внутренних ресурсов Украине продолжать сопротивление российской агрессии.

Заявления Дмитрия Кулебы

В условиях возможного сокращения военной поддержки Украины со стороны США, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обозначил два возможных сценария для Европейского Союза. В интервью европейскому изданию Politico он подчеркнул, что ЕС может либо занять выжидательную позицию, следуя примеру США, либо взять на себя большую долю ответственности за поддержку Украины. При этом экс-министр выразил сомнения в способности Европы компенсировать возможное сокращение американской помощи, а у Украины, по его оценкам, есть около шести месяцев до того, как нехватка вооружения начнет ощущаться на передовой.

Дмитрий Кулеба выразил сомнения в способности Европы компенсировать возможное сокращение американской помощи Фото: МЗС Украiни

"Самый мощный рычаг воздействия на Украину, который есть у Трампа, — это угроза непоставки оружия. У нас есть, на мой взгляд, шесть месяцев, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на линии фронта", — сказал бывший глава украинского МИД.

Военный потенциал Украины в 2025 и помощь союзников

В контексте слов Дмитрия Кулебы напомним заявление главы Минобороны Рустема Умерова относительно военного потенциала Украины в 2025 году. По его словам, в нынешнем году военный бюджет Украины составляет 2,22 триллиона гривен (около 50 млрд евро), это 26% ВВП страны. Международные партнеры также предоставляют значительную помощь:

Великобритания — 3 млрд фунтов стерлингов ежегодно до 2031 года;

Дания — 8,7 млрд евро к 2028 году, из них 2,2 млрд евро в 2025 году;

Европейский Союз — 1,9 млрд евро на закупку боеприпасов, систем ПВО и поддержку оборонной промышленности в начале 2025 года;

НАТО — до 500 млрд евро в рамках Комплексного пакета помощи;

Нидерланды — 4 млрд евро на период 2024–2026 годов;

Германия — прямая военная помощь в размере 4 млрд евро;

Норвегия — 30 млрд норвежских крон (2,7 миллиарда долларов);

США — 5,5 млрд долларов военной помощи;

Швеция: трехлетняя программа на 75 млрд шведских крон (7,5 млрд долларов), или 2,5 млрд долларов ежегодно.

Министр обороны Украины Рустем Умеров напомнил: военный бюджет Украины составляет 2,22 триллиона гривен (около 50 млрд евро), это 26% ВВП Фото: Рустем Умеров/Facebook

Помимо этого, согласно данным американского издания The Wall Street Journal, на сегодняшний день Украина самостоятельно производит или финансирует закупку 55% всего вооружения и техники, Европа обеспечивает 25% поставок, а США – 20%. При этом в 2025-2026 годах продолжат действовать контракты, заключенные при администрации Байдена, в рамках программы USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Это означает, что поставки части вооружений, критически важных для Украины, могут продолжаться, если Трамп не примет решение их отменить.

Так украинский оборонно-промышленный комплекс значительно нарастил производство с начала войны и сейчас выпускает вооружений на сумму около 30 млрд долларов в год, что в шесть раз больше, чем в 2023 году. Среди ключевых достижений — производство 1,5 миллиона беспилотников. При этом в текущем году Украина планирует выпустить 3000 ракет и 30 000 дронов дальнего действия.

Европейские страны также увеличивают военную поддержку Украины — в 2024 году объем помощи составил 25 млрд долларов, что уже превышает американские поставки. А в 2025 году обсуждается возможность увеличения этой суммы до 30 млрд долларов.

Заявление МИД Венгрии и саммит 6 марта

Учитывая цифры приведенные журналистами The Wall Street Journal, любопытным выглядит заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. В ходе пресс-конференции в третью годовщину начала российско-украинской войны он заявил, что Евросоюз обсуждает возможность предоставления Украине дополнительной помощи в сумме от 20 до 40 млрд евро, а также "невообразимое количество оружия".

"Фигурируют суммы от 20 до 40 миллиардов евро, которые Евросоюз якобы должен дополнительно отправить Украине, также в планах невообразимое количество оружия", — сказал министр.

По его словам, подобная инициатива может дать возможность Киеву сказать "нет", в случае неприемлемых условий, которые могут быть озвучены по результатам переговоров России и США по вопросу мирного урегулирования ситуации в Украине. В то же время глава венгерской дипломатии уточнил, что для выделения дополнительной помощи на такую сумму необходимо единогласное голосование представителей ЕС, однако Венгрия не намерена поддерживать данную инициативу.

"Мы не поддерживаем идею, чтобы новые миллиарды евро европейцев тратились на продление войны сейчас, когда их надежда на мир сильнее, чем когда-либо. Поэтому мы не согласимся что-либо подобное, мы каждый раз проголосуем против. Мы проголосуем против любой инициативы, которая угрожает успеху текущих американо-российских переговоров", — пояснил Сийярто.

В свою очередь высокий представитель ЕС Кая Каллас на пресс-конференции заявила, что 6 марта в Брюсселе пройдет внеочередной саммит Европейского Союза, на котором будет обсуждаться новый пакет военной помощи Украине. По ее словам, среди министров иностранных дел ЕС есть широкая поддержка новой инициативы, однако окончательные цифры будут определены лидерами стран на саммите. Она подчеркнула, что ЕС должен усилить позиции Украины, чтобы Киев мог отказаться от невыгодных соглашений.

Верховный представитель ЕС Кая Каллас уточняет: окончательные цифры помощи Украине будут определены на саммите 6 марта Фото: Getty Images

"Некоторые говорят, что нам нужно больше времени на обсуждение деталей. Проблема в том, что у нас нет времени. И именно поэтому я настаиваю на 6 марта… Мы должны поставить Украину в сильную позицию, чтобы она могла сказать "нет" плохому соглашению", – заявила глава дипломатии ЕС.

Также известно, что главы европейских МИД рассмотрели проект документа, подготовленный Службой внешних действий ЕС (EEAS), который предлагает ускоренные поставки вооружений Украине в 2025 году, включая:

1,5 миллиона единиц артиллерийских боеприпасов (152-мм и 155-мм);

системы ПВО;

ракеты дальнего действия;

беспилотники;

поддержку в восстановлении инфраструктуры.

Первоначально предлагалось выделить 6 миллиардов евро, однако в последней версии документа конкретная сумма не указана. Финансирование будет распределено между странами пропорционально их ВНД (валовый национальный доход), а взносы можно будет вносить как в денежной форме, так и поставками техники.

Дополнительно планируется использовать доходы от замороженных российских активов, из которых в 2024 году Украине могут быть направлены 880 миллионов евро.

Комментарии экспертов

В своих комментариях относительно сложившейся ситуации военные аналитики обратили внимание на один важный момент. Дело в том, что вклад Соединенных Штатов в поддержку украинской армии является в своем роде уникальным. Это и боеприпасы, которые выпускаются именно американским ВПК, и боевая техника в виде танков Abrams и БМП Bradley, а также системы противовоздушной обороны, такие как ЗРК Patriort.

Вместе с тем, европейцы могут предоставлять свою боевую технику, оборудование и боеприпасы, в частности к поставленным истребителям F-16.

Военный аналитик Агиль Рустамзаде: "В основном будут проблемы с ЗРК. Противоракетные возможности Patriort будет сложно заменить" Фото: Скрин видео

"Полностью возместить роль США, тем более в короткий срок, будет нереально. Но если у Украины будут финансовые средства, то на истребители F-16 можно будет находить запчасти, ракеты "воздух-воздух", — сказал в интервью Фокусу военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде.

Он отметил слова главы ГУР Кирилла Буданова, который сказал, что 85% целей на поле боя поражают дроны. Поэтому украинская армия уже не нуждается в огромном количестве боеприпасов, которые предоставлялись американцами.

"В основном будут проблемы с ЗРК. Если их США не передадут, то противоракетные возможности Patriort будет сложно заменить. Но в целом если увеличить финансовую помощь, Украина частично может купировать вклад США и их поставки вооружения и военной техники", — подчеркнул Рустамзаде.

В свою очередь авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил проблемы европейского ВПК в плане развития производства.

"На самом деле европейский рынок ВПК фрагментирован – в Европе нет единого военного комплекса, как в США, а бюрократия и разные стандарты вооружения мешают быстрому развертыванию производства", — считает эксперт.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский: "ЕС начинает исправлять ситуацию, но быстрых результатов ждать не стоит" Фото: Укринформ

По его словам, Евросоюз не был готов к полномасштабной войне и долгое время сокращал оборонные бюджеты. В результате его оборонная промышленность не способна быстро нарастить производство снарядов, ракет и тяжелого вооружения.

"Пример – неспособность поставить Украине обещанный миллион 155-мм снарядов. Хотя ЕС и начинает исправлять ситуацию (запущены новые линии производства снарядов), но быстрых результатов ждать не стоит", — добавил Храпчинский.

Он также прокомментировал ситуацию с западными самолетами, которые получили ВСУ. Эксперт подчеркнул, что главные ударные возможности F-16 зависят от США, так как большинство ракет и систем подвесного вооружения разработаны американскими компаниями. Поэтому Европа, конечно, может дополнить, но не заменить американские поставки.

В такой ситуации, продолжил эксперт, Украине необходимо разрабатывать свое производство и искать альтернативные рынки, сделав ставку на выпуск дронов, систем РЭБ и высокоточного дальнобойного вооружения, что позволит решать стратегические задачи.

"За три года войны украинский ВПК набрал хорошие обороты, но для прорыва в сфере противоракетной обороны нам критически важны два фактора – финансирование и трансфер технологий", — подчеркнул Храпчинский.

Европе нужно время для поставок оружия

Несмотря на стремления европейских лидеров продолжать поддерживать Украину вне зависимости от участия Соединенных Штатов вопрос возможностей Евросоюза остается открытым. С одной стороны европейские лидеры готовы выделять пакеты военной помощи на миллиардные суммы, чтобы Силы обороны Украины продолжали эффективно вести боевые действия. С другой — отсутствие американской помощи в виде некоторых видов вооружения может негативно сказаться на обороноспособность украинской армии.

Еще одним важным элементом в общей картине российско-украинской войны является время. Эксперты подчеркивают, что в кратчайшие сроки полностью компенсировать поставки оружия и боеприпасов из США невозможно, однако на дистанции при активизации европейского ВПК и развитии собственной военной промышленности Украина способна свести дефицит американской помощи к минимуму.

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