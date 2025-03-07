У Німеччині ми будуємо швидше: Rheinmetall незадоволена "бюрократичними бар'єрами" України

Гендиректор концерну Армін Паппергер зазначив, що в Німеччині Rheinmetall отримала дозвіл на виробництво боєприпасів лише за кілька тижнів.

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Керівництво німецького збройового гіганта Rheinmetall критикує українських чиновників за бюрократичну тяганину. Генеральний директор компанії Армін Паппергер в інтерв'ю Deutsche Welle заявив про затримки в отриманні дозволів на будівництво виробничих потужностей в Україні. За його словами, процес отримання необхідних документів затягується довше, ніж очікувалося.

"Ми будуємо заводи швидше в Німеччині, ніж в Україні. Причина в тому, що в Німеччині майже повністю усунуто бюрократичні бар'єри. Наприклад, для заводу з виробництва компонентів для винищувача F-35 і найбільшого в Європі заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії ми отримали дозвіл лише за кілька тижнів. В Україні процес іде повільніше", — розповів Паппергер.

Незважаючи на ці труднощі, глава Rheinmetall визнав, що співпраця з українською владою розвивається. Він відзначив активну участь у цьому процесі президента України Володимира Зеленського.

"Загалом, співпраця з Міністерством оборони та Міністерством промисловості України розвивається добре. Крім того, президент України бере активну участь в ухваленні рішень і підтримує прогрес", — додав Паппергер.

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Подібні проблеми раніше озвучував генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар. В інтерв'ю, опублікованому в січні 2023 року, він розповів, що підключення заводу до електромереж в Україні вимагало значних витрат і часу.

"Щоб побудувати завод, нам потрібно під'єднатися до електромережі, а вони кажуть, що це коштуватиме 10 мільйонів доларів і займе два роки. Як вам таке?" — говорив Байрактар, порівнюючи процес із Туреччиною, де такі підключення безкоштовні й виконуються протягом одного-двох тижнів.

Нагадаємо, перший із чотирьох запланованих заводів німецького збройового концерну Rheinmetall в Україні запрацював у жовтні минулого року. За словами гендиректора компанії Арміна Паппергера, завод обслуговує БМП і основні бойові танки.