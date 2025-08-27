Болгарія будує найбільший завод снарядів 155 мм: чи вистачить ЗСУ річного випуску на місяць боїв

У Болгарії планують збудувати два заводи, які випускатимуть снаряди калібру 155 мм та порох, і така активність зброярі пов'язана з потребами України на війні з РФ. Завод снарядів стане найбільшим у Європі, але річного випуску продукції Збройним силам України вистачить ненадовго.

Related video

В угоді про будівництво двох об'єктів ВПК двоє учасників — німецька компанія Rheinmetall та уряд Болгарії, повідомило агентство BTA. Вказано, що фінальні папери підпишуть протягом найближчих трьох тижнів, а фінансуватиме будівництво, як сподіваються, ЄС за програмою SAFE (Платформа стратегічних технологій для Європи). Після цього угоду має ратифікувати болгарський парламент і почнеться робота, ідеться у статті.

Про домовленість з Rheinmetall повідомив болгарський політик та депутат парламенту Бойко Борисов, розповіло агентство. Для цього він відвідав Дюссельдорф та особисто зустрівся з главою німецької компанії Арміном Паппергером. З'ясувалось, що обидва об'єкти, ймовірно, з'являться на території Вазівського машинобудівного заводу. Продуктивність — 100 тис. снарядів на рік. У статті наголошується, що новий болгарський пороховий завод за розмірами буде як два німецьких. Також вказано обсяг спільних інвестицій у проєкт — 1 млрд євро.

Як довго триватиме будівництво заводу снарядів калібру 155 мм, агентство не повідомило. При цьому Борисов додав, що Болгарія співпрацює з Україною щодо виробництва дронів.

Вазівський машинобудівний завод — підприємство у місті Сопот у Болгарії. Станом на 2017 рік на заводі працювало 4,5 тис. людей. На порталі ВМЗ вказано, що продукція — це артилерійські системи, боєприпаси для MRLS, РПГ, гранати, некеровані ракети, порох тощо.

Снаряди для України — деталі

У серпні 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, яку кількість артилерійських снарядів вистрелюють ЗСУ та ЗС РФ. Зокрема, у серпні того року українці використовували 130 тис. снарядів на місяць. Бачимо, що потужності цілого заводу у Болгарії закривають 30 днів інтенсивної роботи артилерії, а щоб закривати річну потребу, потрібно мати 12 таких заводів. Командувач озвучив також витрати росіян: 400 тис. снарядів на місяць.

На порталі Army Recognition пояснили, що "Європа стикається з нагальним попитом на постачання боєприпасів на тлі війни в Україні" і тому співпраця Rheinmetall та Болгарії — це гарний знак. Крім того, зауважується, що вказана компанія має аналогічні заводи у Німеччині, Угорщині, планує збудувати в Україні. При цьому переваги болгарського підприємства — близькість до України та попередній досвід випуску зброї за часів "холодної війни".

Зазначимо, представники компанії розповіли про намір збільшити випуск снарядів калібру 155 мм в Україні та пояснили, які мають проблеми.

Нагадуємо, 21 серпня Фокус опублікував переклад статті National Interest про проблеми виготовлення снарядів ВПК Сполучених Штатів Америки.