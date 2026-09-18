Путін знову пообіцяв повернути Донбас: посланець Трампа нагадав про торішні заяви

Під час зустрічі з посланцями Дональда Трампа в Кремлі Володимир Путін запевняв, що вже за кілька місяців захопить увесь Донбас, і заявляв про готовність бити по енергосистемі України. Як пише The New York Times, Джаред Кушнер спробував охолодити його запал.

На зустрічі з посланцями президента США Дональда Трампа, що відбулася в Кремлі цього місяця, Володимир Путін тримався вкрай упевнено. Про деталі розмови розповіли у The New York Times.

За словами очільника Кремля, вже за кілька місяців російська армія нарешті захопить увесь український Донбас, а Москва готова атакувати енергосистему України, підготувавши ґрунт для важкої зими. Один із посланців, Джаред Кушнер, спробував заперечити:

"Ви казали нам саме це рік тому. Які шанси, що ми повернемося сюди ще через рік і ви знову казатимете те саме? Може, не будемо втрачати рік?"

Цей обмін репліками, як зазначає видання, яскраво ілюструє глухий кут, у якому опинилися понад 18-місячні зусилля Трампа завершити війну.

Видео дня

Водночас, за даними NYT, у Білому домі обмірковують ділові домовленості з Москвою ще до завершення війни, розраховуючи підштовхнути Путіна до припинення бойових дій. Як пояснив один з американських чиновників, такі угоди могли б переконати Кремль у серйозності намірів Вашингтона перезавантажити відносини з Росією.

Варто зазначити, що конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт про так звані "пекельні санкції" проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Завершальне голосування за документ відбулося в Палаті представників у ніч на 17 вересня за київським часом..

Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск попередив, що вже найближчими місяцями Росія може завдати гібридних ударів дронами й ракетами по країнах, які допомагають Україні, зокрема по Польщі.

Також генсек НАТО Марк Рютте описав сценарій, за якого Альянс може опинитися в кризі одразу у двох регіонах світу. Якщо Китай рушить проти Тайваню, Пекін, на його думку, залучить Москву, аби скувати сили Заходу в Європі.