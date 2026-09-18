"Не буде жодного миру": Путін знайшов новий привід відмовитися від переговорів

Путін використав загибель організаторки псевдовиборів в Запорізькій області як новий привід звинуватити Україну та оголосити про відмову від мирних переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українська влада нібито робить усе для того, щоб не допустити миру та переговорів із Москвою. Таку заяву він зробив 18 вересня під час засідання Військово-промислової комісії РФ, пише ТАСС.

За словами Путіна, приводом для його заяви стала загибель голови дільничної "виборчої" комісії Олени Астаніної в тимчасово окупованому селі Октябрське Запорізької області. Російська сторона стверджує, що 15 вересня населений пункт атакували безпілотники, внаслідок чого жінка загинула. Слідчий комітет РФ заявив про відкриття кримінального провадження за статтею про терористичний акт.

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Путін пов'язав цей інцидент із перспективами переговорів щодо завершення війни.

"Представники київського режиму, верхівки в Києві, говорять про мир, пропонують відновити нібито переговори. Ну а самі, здійснюючи злочини подібного роду, роблять усе для того, щоб ніякого миру не було і жодних переговорів не було", — заявив він.

Таким чином, очільник Кремля Володимир Путін під час засідання військово-промислової комісії РФ зробив чергову заяву, спрямовану на дискредитацію мирних ініціатив та виправдання подальших бойових дій в Україні.

Що відомо про загибель Олени Астаніної

Про загибель Астаніної російська Центральна виборча комісія повідомила 17 вересня. За її даними, жінка очолювала дільничну комісію №394 у селі Октябрське Токмацького округу та працювала в російській "виборчій" системі на окупованій частині Запорізької області з 2022 року. Російська ЦВК також заявила, що вона брала участь в організації проведеного РФ у 2022 році так званого "референдуму".

Виконувач обов'язків заступника голови окупаційної адміністрації Запорізької області Сергій Обертас заявив ТАСС, що удар нібито був спрямований саме по будинку Астаніної. Водночас незалежного підтвердження обставин атаки та заяви про її цілеспрямований характер у доступних матеріалах немає.

Російський Слідчий комітет повідомив про проведення слідчих дій та встановлення підрозділів і людей, яких російська сторона вважає причетними до атаки.

Про що ще говорив Путін

Заява про Україну прозвучала під час засідання Військово-промислової комісії РФ, яке Кремль анонсував на 18 вересня напередодні Дня зброяра. Під час заходу Путін також говорив про російське оборонне виробництво.

За словами російського президента, від початку повномасштабного вторгнення виробництво продукції оборонно-промислового комплексу РФ, яку він відніс до засобів ураження та боєприпасів, нібито зросло у 22 рази. Він також заявив про багаторазове збільшення виробництва безпілотників. Ці показники є даними, озвученими російським керівництвом, і незалежно перевірити їх за доступними матеріалами неможливо.

Крім того, Володимир Путін заявив, що, на його думку, загроз для Росії нібито стає не менше, а НАТО продовжує розширюватися та посилювати присутність в інших регіонах світу.

"Загроз менше не стає. НАТО розбухає, розширюється, заходить у різні регіони світу", — заявив Путін.

Він також стверджував, що деякі європейські лідери нібито відкрито говорять про підготовку до війни з Росією. Водночас російський президент заявив, що Москва начебто "не має жодних агресивних намірів щодо Європи".

Нагадаємо, Володимир Путін під час зустрічі з представниками адміністрації Дональда Трампа заявив, що російські війська нібито можуть захопити весь Донбас уже за кілька місяців. За даними The New York Times, він також говорив про готовність РФ завдавати ударів по енергетичній системі України напередодні зими. На ці заяви Джаред Кушнер нагадав Путіну, що аналогічні обіцянки про швидке захоплення Донбасу звучали від нього ще рік тому.

Також ми писали, що у Кремлі назвали голосування Конгресу США за нові санкції проти Росії "недружнім кроком". Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що додаткові обмеження можуть ускладнити переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні.