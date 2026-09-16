Победы не будет: Зеленский спрогнозировал, чем закончится война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне России против Украины больше не может быть победы ни для одной из сторон. По его словам, главная цель сейчас — остановить боевые действия ради спасения человеческих жизней.

Об этом он рассказал в интервью CBC News.

Зеленский отметил, что необходимо изменить позицию президента РФ Владимира Путина. Он пояснил, что, по его мнению, российскому лидеру нужна не отдельная часть украинской территории.

"У него самая большая территория в мире, и ему нужны какие-то километры? Вот почему это очень странно, когда некоторые партнеры говорят: ему нужна только эта часть Украины, вот эти километры, и всё", — сказал президент.

По словам Зеленского, Путину нужна вся Украина как часть России. Он назвал "безумной" идею о том, что российскому лидеру достаточно отдельных территорий.

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Президент также прокомментировал возможность принятия решения, которое было бы выгодным одновременно для Украины и России.

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"Между нами говоря, в этой войне не может быть win-win. Из-за стольких человеческих потерь она перестала быть борьбой за победу для обеих сторон ещё в первый день", — заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас настоящей победой является прекращение войны ради спасения человеческих жизней, а не поиск формулы, которая одинаково выгодна обеим сторонам.

Зеленский также сообщил, что Украина и США продолжают постоянный диалог и переговоры. По его словам, американская сторона принимает различные меры поддержки.

Кроме того, президент заявил, что США должны применять более жесткие санкции, чтобы полностью лишить Россию возможности вести войну.

Зеленский сообщил, что американская сторона попросила не раскрывать подробности переговоров в СМИ, пока продолжается проработка предложенных идей. В конце сентября в Нью-Йорке запланирована встреча Зеленского с Дональдом Трампом.

Ранее Фокус писал, что Трамп может пересмотреть свои договоренности с РФ. Во время саммита G7 он обсуждал с лидерами стран "Большой семерки" действия Кремля и выражал скептицизм по поводу Владимира Путина. По словам собеседников, Трамп считает, что на Россию нужно усиливать давление.

Позже стало известно, что Россия может скорректировать отдельные планы, касающиеся войны. В то же время Владимир Путин заявил, что Москва продолжит реализовывать все свои "стратегические планы" на фоне усиления ударов ВСУ.