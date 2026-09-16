Перемоги не буде: Зеленський спрогнозував, чим закінчиться війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні Росії проти України більше не може бути перемоги для обох сторін. За його словами, головна мета зараз — зупинити бойові дії заради людських життів.

Про це він розповів в інтерв’ю для CBC News.

Зеленський зазначив, що потрібно змінити позицію президента РФ Володимира Путіна. Він пояснив, що, на його думку, російському лідеру потрібна не окрема частина української території.

“У нього найбільша територія у світі, і йому потрібно якісь кілометри? Ось чому це дуже дивно, коли деякі партнери кажуть: йому потрібна лише ця частина України, ось ці кілометри, і все”, — сказав президент.

За словами Зеленського, Путіну потрібна вся Україна як частина Росії. Він назвав ідею про те, що російському лідеру достатньо окремих територій, “божевільною”.

Фрагмент з 04:48

Президент також прокоментував можливість рішення, яке було б вигідним одночасно для України та Росії.

“Між нами кажучи, у цій війні не може бути win-win. Через стільки людських втрат вона перестала бути про перемогу для обох ще в перший день”, — заявив Зеленський.

Він додав, що зараз справжньою перемогою є зупинка війни заради людських життів, а не пошук формули, яка однаково вигідна обом сторонам.

Зеленський також повідомив, що Україна та США продовжують постійний діалог і переговори. За його словами, американська сторона вживає різних заходів підтримки.

Окремо президент заявив, що США мають діяти сильніше щодо санкцій, щоб повністю позбавити Росію можливості вести війну.

Зеленський розповів, що американська сторона попросила не розкривати деталі переговорів у медіа, поки триває опрацювання запропонованих ідей. Наприкінці вересня у Нью-Йорку запланована зустріч Зеленського з Дональдом Трампом.

Раніше Фокус писав, що Трамп може переглянути свої домовленості з РФ. Під час саміту G7 він обговорював із лідерами країн “Великої сімки” дії Кремля та висловлював скепсис щодо Володимира Путіна. За словами співрозмовників, Трамп вважає, що на Росію потрібно посилювати тиск.

Пізніше стало відомо, що Росія може скоригувати окремі плани щодо війни. Водночас Володимир Путін заявив, що Москва продовжить реалізовувати всі свої “стратегічні плани” на тлі посилення ударів ЗСУ.