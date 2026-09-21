"Прозвучало слово "дизель": Трамп вновь просил Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ — Axios

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским просил прекратить удары по НПЗ страны-агрессора. По мнению Трампа, такие действия Киева способствуют росту мировых цен на топливо.

Инсайдер утверждает, что глава Белого дома "неоднократно" высказывал эту просьбу в адрес украинского президента и много раз упоминал слово "дизель". Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом беседы.

Собеседник СМИ подтверждает, что Трамп обращался к Зеленскому с такой просьбой. При этом в беседе глав государств действующий президент США чаще всего употреблял одно слово.

Слово "дизель" неоднократно упоминалось в ходе разговора сообщил источник.

Кроме того, СМИ подтверждают, что стороны договорились о встрече в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН. В то же время точный перечень вопросов, которые будут обсуждаться сторонами, остается неизвестным.

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Ранее Фокус сообщал о том, как Турция предложила России и Украине "режим тишины" в Черном море. В настоящее время Анкара ожидает ответа от Москвы и Киева.

Впоследствии стало известно, что Зеленский договорился о встрече с Трампом в Нью-Йорке. Также глава государства поблагодарил Стива Виткоффа и Джареда Кушнера за визит в украинскую столицу.