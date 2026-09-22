Трамп знайшов "найшвидший" шлях до миру в Україні: головні заяви з трибуни ООН

Під час виступу на Генасамблеї ООН Дональд Трамп знову перебрав на себе роль головного світового миротворця та заінтригував заявою, що війну в Україні вдасться врегулювати значно швидше, ніж здається.

Президент США Дональд Трамп виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У промові він говорив про зовнішню політику США, війну Росії проти України, конфлікт навколо Ірану та ситуацію в Газі. Уже традиційно значну частину виступу Трамп присвятив власним діям і заявам про досягнення його адміністрації у сфері міжнародної безпеки. Виступ відбувся 22 вересня 2026 року, а офіційну трансляцію було розміщено на сайті Білого дому.

На початку промови Трамп наголосив на поверненні активної ролі США на міжнародній арені та підкреслив, що Америка перебуває на піку своєї сили. За словами президента США, американська економіка викликає інтерес у всьому світі, а інші країни отримують вигоду від економічної та військової сили США.

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"Америка повернулася, і наша країна сьогодні сильніша, ніж будь-коли раніше. Наша економіка викликає заздрість у всьому світі. Весь світ отримує вигоду з багатства, сили та динаміки відродженої Америки", — заявив Трамп.

Окрему увагу політик приділив питанню мирного врегулювання міжнародних конфліктів.

"Поки інші говорили, я діяв. Поки інші говорили про мир, я домагався миру. Поки інші ігнорували загрози, я протистояв їм", — додав Трамп.

Таким чином, значну частину виступу він використав для презентації власної зовнішньополітичної лінії та рішень своєї адміністрації. Також Трамп критикував міжнародні організації та говорив про необхідність захисту американського суверенітету.

Що Трамп сказав про Україну

Окремо президент США згадав війну Росії проти України. За його словами, США продовжують працювати над припиненням бойових дій, а завершити війну, на його думку, можна швидше, ніж здається.

"Ми поклали край війні в Газі, рятуючи тисячі життів. Нам вдасться урегулювати війну в Україні швидше, ніж нам здається", — зазначив американський президент.

Трамп заявив, що його адміністрація намагається домогтися припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та закликав до зупинки бойових дій.

Президент США також згадав роботу щодо повернення українських і російських дітей до їхніх родин. Водночас конкретного нового механізму завершення війни або домовленості між Києвом і Москвою під час виступу він не оголосив.

Згадав Трамп і війну в Газі

Говорячи про Близький Схід, президент США заявив, що його адміністрація працює над припиненням війни в Газі та порятунком людей.

Трамп представив досягнуті дипломатичні домовленості та переговори як частину ширшої політики щодо припинення воєн. Водночас ситуація в Газі залишається одним із центральних питань порядку денного Генеральної асамблеї ООН.

Трамп знову заявив про ядерну зброю

Однією з головних тем виступу став Іран. Трамп заявив, що Сполучені Штати не дозволять Тегерану отримати ядерну зброю. Дональд Трамп підкреслив небезпеку іранської ядерної та ракетної програм для світової безпеки, зокрема для європейських країн, і закликав до міжнародної ізоляції офіційного Тегерана.

"Я ніколи не дозволю Ірану володіти ядерною зброєю. Вони створили ракету, здатну досягти Європи, і вони дуже пишалися цим. Я сподіваюся, що європейці це усвідомлюють", — зазначив Трамп.

Президент США також звинуватив іранський режим у підтримці збройних угруповань та атаках, які впливають на безпеку в регіоні. За словами політика, діючий іранський режим у цьому році знищив понад 72 тисячі власних громадян, а підтримувані Тегераном підрозділи причетні до загибелі 1200 цивільних осіб, серед яких є десятки американців та діти.

Трамп у своїй промові закликав інші держави приєднатися до економічної ізоляції Ірану. Він пов'язав можливе послаблення тиску з припиненням атак на комерційне судноплавство, відмовою Тегерана від ядерних амбіцій та припиненням підтримки терористичних угруповань. Водночас президент США висловив переконання, що після виборчого процесу існує висока ймовірність укладання нової угоди з Іраном, оскільки подальша ескалація є невигідною для самого Тегерана.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у Нью-Йорку звернувся до Володимира Путіна із закликом припинити війну, назвавши завершення бойових дій своїм головним посланням російському лідеру. Водночас на запитання про терміни завершення війни Трамп конкретної відповіді не дав.

Також ми писали, що Дональд Трамп визнав втрату Росією контролю над виробництвом дизельного пального через війну проти України та удари по її нафтопереробних заводах. Він сказав, що значна частина НПЗ була пошкоджена й тимчасово зупинена, а також закликав припинити війну, заявивши про великі щомісячні втрати.