РФ і Китай підтримають: у Трампа хочуть висунути Орбана на посаду генсека ООН, — WSJ

Чиновники адміністрації президента Дональда Трампа просувають ідею спільного кандидата на посаду генерального секретаря ООН від США, Росії та Китаю. Вони пропонують призначити колишнього прем'єр-міністра Угорщини, скандального проросійського політика Віктора Орбана.

Саме США заохочували Орбана взяти участь у виборах і навіть першими запропонували йому цю ідею. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела з трьох країн.

Що задумали у США

За даними медіа, представник Державного департаменту США з адміністрації Трампа визнав, що така ідея, на перший погляд, "може здатися божевільною". Проте, за підсумками попередніх переговорів, Китай та Росія підтримала її.

План полягає в тому, щоб Віктор Орбан став їхнім спільним кандидатом. Проте наразі цей план очікує на остаточне рішення.

"Як повідомили нам чиновники зі США та ще однієї країни, коли США, Росія та Китай прагнуть одного й того ж у Раді Безпеки ООН, вони зазвичай досягають свого", — йдеться у публікації.

Видео дня

У Трампа вважають, що саме Орбан підходить на кандидатуру генсека ООН. Сам проросійський політик також зацікавлений у перемозі на виборах, пише видання, проте існують сумніви щодо того, чи зможе він отримати необхідну кількість голосів.

Очікується, що Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс представлять кандидатуру Орбана після листопадових виборів у Штатах. Повноваження Антоніу Гутерреша, який очолює ООН з 2017 року, добігають кінця 31 грудня 2026 року.

Варто зауважити, що чутки про можливе призначення Орбана на посаду в ООН лунають не вперше. У травні цього року проєкт журналістських розслідувань Vsquare писав, що рух MAGA у США просував таку ініціативу з метою захисту політика від переслідувань за корупційні злочини в Угорщині.

Нагадаємо, нещодавно угорське медіа 444 розповіло, що незадовго до виборів брат Орбана домовлявся про перехоплення другого українського вантажу з грошима.

Також раніше видання Telex писало, що скандальне зупинення українського конвою з мільйонами доларів і євро в березні відбулося за особистою вказівкою експрем'єра Віктора Орбана.