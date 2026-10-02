Полювання на українські гроші: брат Орбана готував перехоплення конвою в Австрії

Брат колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Арон незадовго до виборів домовлявся про перехоплення другого українського вантажу з грошима. Для цього він зв'язався з бізнесменом, який проживає в Австрії.

Журналісти провели розслідування і дізналися, що для операції з перехоплення українського конвою Арон Орбан листувався з бізнесменом Чонгором Ласловарі-Томою, який живе в Граці, що у Австрії. Про це пише угорське медіа 444.

Наприкінці березня, приблизно за два тижні до проведення парламентських виборів в Угорщині, молодший Орбан вперше з приводу цього питання написав до бізнесмена. Це листування відбулося вперше за довгий час, оскільки чоловіки познайомилися ще за 6 років до цього.

Розмова почалася із запитання Арона про те, чи продовжує Ласловарі-Тома займатися політикою. Відомо, що у 2021 році бізнесмен балотувався до міської ради Граца за списком Австрійської народної партії, проте так і не здобув мандата. Далі Орбан намагався з'ясувати, наскільки великий вплив має бізнесмен в країні.

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Потім Орбан переслав посилання на програму, у якій йшлося про затримання українського конвою в Угорщині. Він також уточнив, що йдеться про новий вантаж з грошима.

Далі брат угорського прем'єра не приховував своїх намірів і напряму запитав про те, чи може Ласловарі-Тома посприяти перехопленню нового конвою. Він зокрема пропонував допомогу у вигляді зв'язку з людиною, яка нібито точно знала про пересування конвою на території Австрії.

Бізнесмен на цю пропозицію так і не погодився. Більше того, він вирішив повідомити про план Орбана австрійські спецслужби та керівництво Австрійської народної партії. Також він звернувся з цією інформацією до адвоката, що захищає інтереси українських інкасаторів.

Нагадаємо, нещодавно медіа Telex оприлюднило нові документи, які вказують на замовника операції проти "Ощадбанку".

Раніше розслідування продемонструвало, що інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині затримали за прямою вказівкою Орбана.