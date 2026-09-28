"Золотий конвой" в Угорщині: нові документи вказали на замовника операції проти "Ощадбанку"

Угорські спецслужби підтвердили, що гучне затримання українського «золотого конвою» з мільйонами доларів і євро в березні відбулося за особистою вказівкою експрем'єра Віктора Орбана.

Затримання українських інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині у березні 2026 року відбулося за безпосередньою вказівкою експрем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Про це 28 вересня повідомило угорське видання Telex, посилаючись на отримані українськими адвокатами матеріали.

Нові дані у справі стали відомі після того, як юристи фірми Лоранта Горвата, які захищали інтереси співробітників "Ощадбанку", отримали від Будапештської слідчої прокуратури чергову частину документів у справі так званого "золотого конвою". Серед них виявилася службова записка за підсумками зустрічі, яка відбулася 22 червня 2026 року в Управлінні із захисту Конституції Угорщини.

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Про що йдеться у новому документі

Згідно зі службовою запискою, співробітники слідчої прокуратури зустрілися з Іштваном Сатмарі — полковником національної безпеки та керівником одного з підрозділів Управління із захисту Конституції.

Під час розмови Сатмарі розповів, що ще до парламентських виборів в Угорщині справу про затримання українських інкасаторів розслідувало Міністерство внутрішніх справ попереднього уряду. Представники Управління із захисту Конституції брали участь у роботі відповідної комісії.

За словами Сатмарі, під час цього розслідування комісія намагалася встановити, хто саме ухвалив рішення про проведення операції проти українців.

У документі наведено слова колишнього керівника Центру боротьби з тероризмом Угорщини (TEK) Яноша Хайду. За даними записки, він заявив, що подальше з’ясування цього питання нібито не має сенсу, оскільки всім відомо, за чиїм рішенням відбулося затримання.

"У цьому контексті Янош Хайду, колишній генерал-лейтенант поліції, одного разу заявив перед слідчою комісією, що розслідування цього питання є марним, оскільки всі знають, що затримання відбулося за рішенням особи, яку не можна втягувати у справу", — цитує Telex текст службової записки.

У документі також зазначено, що Сатмарі пояснив слідчим: присутнім було зрозуміло, що Хайду мав на увазі Віктора Орбана, який на той момент був прем’єр-міністром Угорщини.

Водночас цей документ фіксує слова Сатмарі про те, що було сказано під час попереднього розслідування, а не є рішенням суду про відповідальність Орбана.

Що відомо про справу "золотого конвою"

Інцидент стався 5 березня 2026 року.

У березні 2026 року силовики угорського Центру боротьби з тероризмом зупинили два броньовані фургони, які офіційно перевозили готівку та коштовності з віденського банку Raiffeisen до українського державного "Ощадбанку". У фургонах перебувало:

40 мільйонів доларів США;

35 мільйонів євро;

9 кілограмів золота.

За інформацією Ощадбанку, кошти та золото перевозилися з Відня до Києва в межах міжнародної угоди між українським державним банком і Raiffeisen Bank Austria. Банк заявляв, що перевезення було оформлене відповідно до міжнародних правил та європейських митних процедур.

Втім, попри наявність усіх супровідних документів, угорська сторона заблокувала вантаж, заявивши про підозру у відмиванні коштів.

"Незаконне затримання бригади інкасаторів і вилучення Угорщиною на 2 місяці коштів і цінностей українського державного банку було порушенням багатьох міжнародних норм і правил міждержавного співробітництва", — казав тоді голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Журналістські розслідування вже тоді свідчили, що ця операція була особистою помстою Орбана за затримки з постачанням нафти трубопроводом "Дружба".

Закриття справи та повернення майна

Українських інкасаторів невдовзі після інциденту повернули до України. 12 березня Угорщина повернула Ощадбанку два броньовані автомобілі, а 6 травня банк отримав назад усі 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота.

Після повернення майна банк подякував угорській стороні за конструктивний підхід до передачі коштів та цінностей.

Так, 5 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі гроші та золото повернули в Україну з Угорщини. Тоді він заявив, що вдячний Угорщині "за конструктивний і цивілізований крок".

19 серпня 2026 року Податкова та митна служба Угорщини (NAV) офіційно закрила кримінальне провадження щодо українських інкасаторів через повну відсутність складу злочину. Оприлюднені матеріали розслідування остаточно підтвердили безпідставність дій тодішньої угорської влади.

Нагадаємо, в червні 2026 року в Угорщині розпочали внутрішнє розслідування обставин затримання інкасаторів "Ощадбанку", яких у березні зупинили під час перевезення 35 млн євро, 40 млн доларів та золотих злитків. Петер Мадьяр доручив перевірити дії податкової та митної служби, антитерористичного центру, Управління із захисту конституції та прокуратури, які могли допустити процесуальні порушення.