Угорщина розпочинає розслідування справи щодо затримання інкасаторів "Ощадбанку"

Петер Мадьяр доручив провести внутрішнє розслідування у справі про затримання інкасаторів "Ощадбанку", яких вислали з Угорщини, залишивши у себе мільйони євро та золоті злитки.

Операція із затримання золотого конвою "Ощадбанку" набула нового повороту: у ній тією чи іншою мірою причетні процесуальні помилки з боку Управління з захисту конституції, Національної податкової та митної адміністрації, Центру з боротьби з тероризмом та Генеральної прокуратури, повідомляє видання Index.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр зажадав від прокуратури терміново перевірити дії податкових, контртерористичних та інших служб, причетних до арешту коштів українських банків.

У матеріалі нагадують, що 5 березня на стоянці на трасі М0 поліцейський автомобіль із увімкненими проблисковими маячками зупинив два мікроавтобуси з українськими інкасаторами, які прямували з Австрії до України. Вантаж прямував з Австрії, від банку "Райффайзен", до українського відділення банку "Ощадбанк". На стоянці на українців чекав спецназ Центру боротьби з тероризмом Угорщини. Броньовані інкасаторські машини перевозили 35 мільйонів євро та 40 мільйонів доларів готівкою, а також золоті злитки.

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Національне податково-митне управління затримало інкасаторів, які були громадянами України, заарештувало їх, а потім відпустило та вислало з Угорщини, залишивши гроші та золото.

Рейд, відомий як "операція із затримання золотого конвою", згодом виявився пов’язаним із безліччю проблем. Виявилося, що Генеральна прокуратура не знала про операцію, а внутрішній документ, підготовлений Національним контрольним управлінням, перелічує двадцять чотири пункти процедурних помилок операції.

Участь спецназу було визнано професійно суперечливою, затримання українців могло бути незаконним, їм не було надано консульський захист, а гроші "Ощадбанку" були вилучені без законних підстав на понад три дні, при цьому рішення ухвалювалися із затримкою, а протоколи були неточними.

"Ощадбанк" не отримав відповіді від слідчих органів Угорщини щодо підстав для вилучення мобільного телефону одного з інкасаторів. Там також стверджують, що відеозапис розмови інкасаторів, опублікований Національною податковою службою, був сфальсифікований: до запису були додані угорські субтитри, а також фраза "корупційні гроші", якої не було в аудіозаписі.

Адвокат Лорант Хорват, який представляв інтереси українських компаній, що займаються перевезенням грошей, та "Ощадбанку", висунув додаткові заперечення, заявивши, що затримання українців було незаконним.

За наявними даними, 27 квітня прокуратура Будапешта розпочала розслідування на підставі повідомлень про незаконне затримання та інші злочини щодо семи громадян України.

Виходячи з інформації, оприлюдненої на даний момент, головне процесуальне питання в операції з перевезення золота полягає не в самій підозрі у відмиванні грошей, а в тому, як операція 5 березня вписується в правову систему кримінального судочинства і хто приймав оперативні рішення.

Триває розслідування законності операції. Згідно із заявою Генеральної прокуратури, у слідчій прокуратурі ведеться окрема справа за підозрою в незаконному затриманні та інших злочинах. Це свідчить про те, що розслідується не лише питання відмивання грошей, а й перевіряється законність дій тодішньої влади під час зупинки конвою.

За словами адвоката Лоранта Хорвата, справа набула нового розголосу після заяв Віктора Орбана та представників уряду.

Метою утримання коштів могли бути не лише кримінальні злочини чи міркування національної безпеки, а й чинення тиску на Україну у справі щодо нафтопроводу "Дружба".

Лорант Хорват сказав: "Ключове питання полягає в тому, чи можна довести, що глава держави на момент ухвалення закону знав, що його справжня функція полягала не в забезпеченні правопорядку чи національної безпеки, а в примусі іншої держави".

Петер Мадьяр уже 3 червня заявив: "Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних та розвідувальних органів. Він міг ухвалювати рішення про проведення рейдів або навіть про затягування розслідувань. Він має нести відповідальність!"

А 17 червня прем’єр-міністр доручив негайно розпочати внутрішнє розслідування справи про "золотий конвой" у компаніях NAV, TEK та відповідних службах, а також закликав Генерального прокурора негайно висловитися з цього приводу.

Прокуратура заявила, що в найкоротший термін вживе всіх необхідних заходів відповідно до чинного законодавства та докладе зусиль для повного з’ясування обставин справи, про які надасть детальну інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині затримали за прямою вказівкою Віктора Орбана.

А 5 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі гроші та золото повернули в Україну з Угорщини. Тоді він заявив, що вдячний Угорщині "за конструктивний і цивілізований крок".