Венгрия начинает расследование дела о задержании инкассаторов "Ощадбанка"

Петер Мадьяр распорядился провести внутреннее расследование по делу о задержании инкассаторов "Ощадбанка", когда их выслали из Венгрии, оставив у себя миллионы евро и золотые слитки.

Операция по задержанию золотого конвоя "Ощадбанка" приняла новый оборот: в ней в той или иной степени замешаны процессуальные ошибки со стороны Управления по защите конституции, Национальной налоговой и таможенной администрации, Центра по борьбе с терроризмом и Генеральной прокуратуры, сообщает издание Index.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал от прокуратуры срочно проверить действия налоговых, контртеррористических и других служб, причастных к аресту средств украинских банков.

В материале напоминают, что 5 марта на стоянке на трассе М0 полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками остановил два микроавтобуса с украинскими инкассаторами, следовавшими из Австрии в Украину . Груз направлялся из Австрии, от банка "Райффайзен", в украинское отделение банка "Ощадбанк". На стоянке украинцев ожидал спецназ Центра по борьбе с терроризмом Венгрии. Бронированные инкассаторские машины перевозили 35 миллионов евро и 40 миллионов долларов наличными, а также золотые слитки.

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Национальное налогово-таможенное управление задержало инкассаторов, которые являлись гражданами Украины, арестовали, а потом отпустили и выслали из Венгрии, оставив деньги и золото.

Рейд, известный как "операция по задержанию золотого конвоя", впоследствии оказался сопряжен с множеством проблем. Оказалось, что Генеральная прокуратура не знала об операции, а внутренний документ, подготовленный Национальным контрольным управлением, перечисляет двадцать четыре пункта процедурных ошибок операции.

Участие спецназа было названо профессионально противоречивым, задержание украинцев могло быть незаконным, им не была предоставлена ​​консульская защита, а деньги "Ощадбанка" были изъяты без законных оснований более чем на три дня, при этом решения принимались с задержкой, а протоколы были неточными.

"Ощадбанк" не получил ответа от следственных органов Венгрии по поводу оснований для изъятия мобильного телефона одного из перевозчиков денег. Там также утверждают, что видеозапись разговора инкассаторов, опубликованная Национальной налоговой службой, была сфальсифицирована: к записи были добавлены венгерские субтитры, а также фраза "коррупционные деньги", которой не было в аудиозаписи.

Адвокат Лорант Хорват, представлявший интересы украинских компаний по перевозке денег и "Ощадбанка", выдвинул дополнительные возражения, заявив, что задержание украинцев было незаконным.

По имеющимся данным, 27 апреля прокуратура Будапешта начала расследование на основании сообщений о незаконном задержании и других преступлениях в отношении семи граждан Украины.

Исходя из обнародованной на данный момент информации, главный процессуальный вопрос в операции по перевозке золота заключается не в самом подозрении в отмывании денег, а в том, как операция 5 марта вписывается в правовую систему уголовного судопроизводства и кто принимал оперативные решения.

Ведется расследование законности операции. Согласно заявлению Генеральной прокуратуры, в следственной прокуратуре ведется отдельное дело по подозрению в незаконном задержании и других преступлениях. Это свидетельствует о том, что расследуется не только вопрос отмывания денег, но и проверяется законность действий тогдашних властей при остановке конвоя.

По словам адвоката Лоранта Хорвата , дело получило новый резонанс после заявлений Виктора Орбана и представителей правительства.

Целью удержания денег могли быть не только уголовные преступления или соображения национальной безопасности, но и оказание давления на Украину в деле о нефтепроводе "Дружба".

Лорант Хорват сказал: "Ключевой вопрос заключается в том, можно ли доказать, что глава государства в момент принятия закона знал, что его истинная функция заключалась не в обеспечении правопорядка или обеспечении национальной безопасности, а в принуждении другого государства".

Петер Мадьяр уже заявил 3 июня: "Виктор Орбан управлял работой правоохранительных и разведывательных органов вручную. Он мог принимать решения о проведении рейдов или даже о задержке разбирательств. Он должен нести ответственность!"

А 17 июня, премьер-министр распорядился немедленно начать внутреннее расследование дела о золотом конвое в компаниях NAV, TEK и соответствующих службах, а также призвал Генерального прокурора незамедлительно высказаться по этому поводу.

Прокуратура заявила, что в срочном порядке примет все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством и будет стремиться к полному выяснению обстоятельств дела, о которых предоставит подробную информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии задержали по прямому указанию Виктора Орбана.

А 5 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все деньги и золото вернули в Украину из Венгрии. Он тогда заявил, что ллагодарен Венгрии "за конструктив и цивилизованный шаг".