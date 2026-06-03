Инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии задержали по прямому указанию Орбана, — расследование

Журналисты-расследователи венгерского издания Telex выяснили, что к задержанию украинских инкассаторов со средствами "Ощадбанка" 5 марта возле Будапешта был причастен тогдашний премьер страны Виктор Орбан, который лично издал это распоряжение.

Также в расследовании отмечается, что так называемый рейд против украинского банка не имел юридической основы, а был только политическим просчетом, спланированным заранее. Об этом говорится в публикации Telex.

"Правительство, а именно Виктор Орбан, решил, что 5 марта нужно провести рейд на украинский "золотой конвой", хотя с профессиональной точки зрения для этого не было никаких оснований — выяснилось из тех кулуарных разговоров, которые Telex провел в течение последних недель с источниками, осведомленными в деле или причастными к нему", — говорится в материале.

Операцию против "золотого конвоя" заказал премьер Орбан

Журналисты со ссылкой на несколько источников сообщили, что в начале марта из правительства Орбана поступило указание относительно даты проведения рейда. Эту последнюю информацию подтвердило и правительственное Управление по защите Конституции.

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"В начале марта от Государственного секретариата по надзору за службами гражданской национальной безопасности при Кабинете Премьер-министра поступило решение, согласно которому рейд на автомобили, перевозящие деньги, должен состояться 5 марта", — говорится в комментарии ведомства изданию Telex.

Кроме того, Государственный секретариат выполнял указания Орбана, которого в день захвата конвоя постоянно держали в курсе развития событий.

Также несколько независимых источников подтвердили ЗСИ, что операцию против "золотого конвоя" в правительстве заказал премьер Орбан, который и настаивал на проведении этого мероприятия.

Telex со ссылкой на свои источники пишет, что Орбан решил пойти на этот шаг в ответ на "перекрытие" Украиной нефтепровода "Дружба".

Кроме того, Орбан хотел использовать эту историю, чтобы перевести внимание венгры с других внутренних тем.

Орбан был убежден, что Украина не позволит транзит нефти из РФ в Венгрию именно по политическим причинам, а не техническим. Поэтому он хотел ответить Киеву силой. 5 марта во время открытия Венгерской торгово-промышленной палаты (MKIK) Орбан заявил, что его правительство заставит Украину и ЕС возобновить транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба".

"Мы победим, и мы победим силой, не будет никаких компромиссов, мы прорвем нефтяную блокаду. Мы заставим украинцев возобновить поставки нефти. Откройте нефтепровод "Дружба" безоговорочно и в ближайшее время", — заявил он, когда операция уже приближалась к воплощению в жизнь, пишет издание.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: что об этом известно

5 марта власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые перевозили 7 сотрудников бригады и ценности на сумму более 75 млн долларов и 9 кг золота.

Затем стало известно, что их задержали по подозрению в попытке незаконно перевезти крупные суммы денег и золото в Украину. По данным следствия, организацией перевозки руководил бывший генерал украинской спецслужбы, а вместе с ним задержали еще шестерых украинцев и два бронированных инкассаторских автомобиля, якобы задействованных для транспортировки денег и золота.

Зато в "Ощадбанке" объяснили, что для задержания их работников не было никаких юридических оснований. По словам пресс-службы инкассаторские машины осуществляли плановую международную перевозку, а подобные рейсы выполняются регулярно — примерно раз в неделю.

6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига на Х заявил, что семеро граждан Украины, которых удерживали в Венгрии, пересекли государственную границу и находятся в безопасности.

6 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Венгрия вернула средства и ценности "Ощадбанка", которые были захвачены в марте