Інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині затримали за прямою вказівкою Орбана, — розслідування

Журналісти-розслідувачі угорського видання Telex з'ясували, що до затримання українських інкасаторів з коштами "Ощадбанку" 5 березня біля Будапешта був причетний тодішній прем'єр країни Віктор Орбан, який особисто видав це розпорядження.

Також у розслідуванні зазначається, що так званий рейд проти українського банку не мав юридичного підґрунтя, а був тільки політичним прорахунком, спланованим заздалегідь. Про це йдеться у публікації Telex.

"Уряд, а саме Віктор Орбан, вирішив, що 5 березня потрібно провести рейд на український "золотий конвой", хоча з професійної точки зору для цього не було жодних підстав – з'ясувалося з тих кулуарних розмов, які Telex провів протягом останніх тижнів із джерелами, обізнаними у справі або причетними до неї", – йдеться у матеріалі.

Операцію проти "золотого конвою" замовив прем'єр Орбан

Журналісти з посиланням на кілька джерел повідомили, що на початку березня з уряду Орбана надійшла вказівка щодо дати проведення рейду. Цю останню інформацію підтвердило й урядове Управління з захисту Конституції.

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"На початку березня від Державного секретаріату з нагляду за службами цивільної національної безпеки при Кабінеті Прем'єр-міністра надійшло рішення, згідно з яким рейд на автомобілі, що перевозять гроші, має відбутися 5 березня", – йдеться у коментарі відомства виданню Telex.

Крім того, Державний секретаріат виконував вказівки Орбана, якого в день захоплення конвою постійно тримали в курсі розвитку подій.

Також декілька незалежних джерел підтвердили ЗСІ, що операцію проти "золотого конвою" в уряді замовив прем'єр Орбан, який і наполягав на проведенні цього заходу.

Telex з посиланням на свої джерела пише, що Орбан вирішив піти на цей крок у відповідь на "перекриття" Україною нафтопроводу "Дружба".

Крім того, Орбан хотів використати цю історію, щоб перевести увагу угорці з інших внутрішніх тем.

Орбан був переконаний, що Україна не дозволить транзит нафти з РФ до Угорщини саме з політичних причин, а не технічних. Тож він хотів відповісти Києву силою. 5 березня під час відкриття Угорської торгово-промислової палати (MKIK) Орбан заявив, що його уряд змусить Україну та ЄС відновити транспортування нафти трубопроводом "Дружба".

"Ми переможемо, і ми переможемо силою, не буде жодних компромісів, ми прорвемо нафтову блокаду. Ми змусимо українців відновити постачання нафти. Відкрийте нафтопровід "Дружба" беззастережно та найближчим часом", — заявив він, коли операція вже наближалася до втілення в життя, пише видання.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: що про це відомо

5 березня влада Угорщини безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку", які перевозили 7 співробітників бригади та цінності на суму понад 75 млн доларів і 9 кг золота.

Потім стало відомо, що їх затримали за підозрою у спробі незаконно перевезти великі суми грошей і золото до України. За даними слідства, організацією перевезення керував колишній генерал української спецслужби, а разом із ним затримали ще шістьох українців і два броньовані інкасаторські автомобілі, нібито задіяні для транспортування грошей та золота.

Натомість в "Ощадбанку" пояснили, що для затримання їхніх працівників не було жодних юридичних підстав. За словами пресслужби інкасаторські машини здійснювали планове міжнародне перевезення, а подібні рейси виконуються регулярно — приблизно раз на тиждень.

6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга на Х зявив, що семеро громадян України, яких утримували в Угорщині перетнули державний кордон та перебувають у безпеці.

6 травня український президент Володимир Зеленський заявив, що Угорщина повернула кошти та цінності "Ощадбанку", які були захоплені в березні