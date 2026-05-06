Угорщина повернула кошти та цінності "Ощадбанку", які були захоплені в березні, — Зеленський

Угорщина передала Україні кошти та цінності, які були захоплені спецслужбами Будапешта під час затримання українських інкасаторів у березні 2026 року, повідомив Зеленський.

Кошти та цінності вже перебувають на території України в повному обсязі. Про це заявив президент Володимир Зеленський в своєму Telegram, назвавши це "важливим кроком у відносинах з Угорщиною.

"Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі. Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Дякую всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей", — написав президент.

Водночас голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон не зміг бути присутній на засіданні Тимчасової слідчої комісії через те, що з 4 по 7 травня має відрядження до Угорщини, повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк. Темою відрядження було зазначено "врегулювання питань щодо повернення валютних цінностей "Ощадбанку" в Україну.

Лист Юрія Каціона Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Ощадбанк" наразі не коментував повернення коштів та цінностей до України.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: що про це відомо

Нагадаємо, що 5 березня влада Угорщини безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку", які перевозили 7 співробітників бригади та цінності на суму понад 75 млн доларів і 9 кг золота.

Пізніше стало відомо, що їх затримали за підозрою у спробі незаконно перевезти великі суми грошей і золото до України. За даними слідства, організацією перевезення керував колишній генерал української спецслужби, а разом із ним затримали ще шістьох українців і два броньовані інкасаторські автомобілі, нібито задіяні для транспортування грошей та золота.

Натомість у "Ощадбанку" пояснили, що для затримання їхніх працівників не було жодних юридичних підстав. За словами пресслужби інкасаторські машини здійснювали планове міжнародне перевезення, а подібні рейси виконуються регулярно — приблизно раз на тиждень.

6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга на Х зявив, що семеро громадян України, яких утримували в Угорщині перетнули державний кордон та перебувають у безпеці.

Також Фокус писав, що Угорщина, попри повернення інкасаторів, не віддала назад і продовжує незаконно утримувати захоплені автомобілі та цінності.