Венгрия вернула средства и ценности "Ощадбанка", которые были захвачены в марте, — Зеленский

Венгрия передала Украине средства и ценности, которые были захвачены спецслужбами Будапешта при задержании украинских инкассаторов в марте 2026 года, сообщил Зеленский.

Средства и ценности уже находятся на территории Украины в полном объеме. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram, назвав это "важным шагом в отношениях с Венгрией.

"Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства и ценности в полном объеме. Благодарен Венгрии за конструктив и цивилизованный шаг. Спасибо всем в команде Украины, кто боролся за справедливое решение и защищал интересы нашего государства и наших людей", — написал президент.

В то же время председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион не смог присутствовать на заседании Временной следственной комиссии из-за того, что с 4 по 7 мая имеет командировку в Венгрию, сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк. Темой командировки было указано "урегулирование вопросов по возврату валютных ценностей "Ощадбанка" в Украину.

Відео дня

Письмо Юрия Кациона Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Ощадбанк" пока не комментировал возвращение средств и ценностей в Украину.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: что об этом известно

Напомним, что 5 марта власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые перевозили 7 сотрудников бригады и ценности на сумму более 75 млн долларов и 9 кг золота.

Позже стало известно, что их задержали по подозрению в попытке незаконно перевезти крупные суммы денег и золото в Украину. По данным следствия, организацией перевозки руководил бывший генерал украинской спецслужбы, а вместе с ним задержали еще шестерых украинцев и два бронированных инкассаторских автомобиля, якобы задействованных для транспортировки денег и золота.

Зато в "Ощадбанке" объяснили, что для задержания их работников не было никаких юридических оснований. По словам пресс-службы инкассаторские машины осуществляли плановую международную перевозку, а подобные рейсы выполняются регулярно — примерно раз в неделю.

6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига на Х заявил, что семеро граждан Украины, которых удерживали в Венгрии, пересекли государственную границу и находятся в безопасности.

Также Фокус писал, что Венгрия, несмотря на возвращение инкассаторов, не отдала обратно и продолжает незаконно удерживать захваченные автомобили и ценности.