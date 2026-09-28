"Золотой конвой" в Венгрии: новые документы указали на заказчика операции против "Ощадбанка"

Венгерские спецслужбы подтвердили, что громкое задержание украинского "золотого конвоя" с миллионами долларов и евро в марте произошло по личному указанию экс-премьера Виктора Орбана.

Задержание украинских инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии в марте 2026 года произошло по непосредственному указанию бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом 28 сентября сообщило венгерское издание Telex со ссылкой на материалы, полученные украинскими адвокатами.

Новые данные по делу стали известны после того, как юристы фирмы Лоранта Горвата, защищавшие интересы сотрудников "Ощадбанка", получили от Будапештской следственной прокуратуры очередную часть документов по делу так называемого "золотого конвоя". Среди них оказалась служебная записка по итогам встречи, состоявшейся 22 июня 2026 года в Управлении по защите Конституции Венгрии.

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О чем говорится в новом документе

Согласно служебной записке, сотрудники следственной прокуратуры встретились с Иштваном Сатмари — полковником национальной безопасности и руководителем одного из подразделений Управления по защите Конституции.

В ходе беседы Сатмари рассказал, что ещё до парламентских выборов в Венгрии дело о задержании украинских инкассаторов расследовало Министерство внутренних дел предыдущего правительства. Представители Управления по защите Конституции принимали участие в работе соответствующей комиссии.

По словам Сатмари, в ходе этого расследования комиссия пыталась установить, кто именно принял решение о проведении операции против украинцев.

В документе приводятся слова бывшего руководителя Центра по борьбе с терроризмом Венгрии (TEK) Яноша Хайду. Согласно записке, он заявил, что дальнейшее выяснение этого вопроса якобы не имеет смысла, поскольку всем известно, по чьему решению произошло задержание.

"В этом контексте Янош Хайду, бывший генерал-лейтенант полиции, однажды заявил перед следственной комиссией, что расследование этого вопроса бессмысленно, поскольку всем известно, что задержание произошло по решению лица, которое нельзя втягивать в это дело", — цитирует Telex текст служебной записки.

В документе также отмечается, что Сатмари пояснил следователям: присутствующим было понятно, что Хайду имел в виду Виктора Орбана, который на тот момент был премьер-министром Венгрии.

В то же время этот документ фиксирует слова Сатмари о том, что было сказано в ходе предварительного расследования, а не является судебным решением об ответственности Орбана.

Что известно о деле "золотого конвоя"

Инцидент произошёл 5 марта 2026 года.

В марте 2026 года сотрудники венгерского Центра по борьбе с терроризмом остановили два бронированных фургона, которые официально перевозили наличные деньги и драгоценности из венского банка Raiffeisen в украинский государственный "Ощадбанк". В фургонах находилось:

40 миллионов долларов США;

35 миллионов евро;

9 килограммов золота.

По информации "Ощадбанка", денежные средства и золото перевозились из Вены в Киев в рамках международного соглашения между украинским государственным банком и Raiffeisen Bank Austria. Банк заявлял, что перевозка была оформлена в соответствии с международными правилами и европейскими таможенными процедурами.

Впрочем, несмотря на наличие всех сопроводительных документов, венгерская сторона заблокировала груз, заявив о подозрении в отмывании средств.

"Незаконное задержание бригады инкассаторов и изъятие Венгрией на 2 месяца средств и ценностей украинского государственного банка стало нарушением многих международных норм и правил межгосударственного сотрудничества", — заявил тогда председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион.

Журналистские расследования уже тогда свидетельствовали о том, что эта операция была личной местью Орбана за задержки с поставками нефти по трубопроводу "Дружба".

Прекращение дела и возврат имущества

Украинских инкассаторов вскоре после инцидента вернули в Украину. 12 марта Венгрия вернула "Ощадбанку" два бронированных автомобиля, а 6 мая банк получил обратно все 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

После возврата имущества банк поблагодарил венгерскую сторону за конструктивный подход к передаче средств и ценностей.

Так, 5 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все деньги и золото были возвращены в Украину из Венгрии. Тогда он заявил, что благодарен Венгрии "за конструктивный и цивилизованный шаг".

19 августа 2026 года Налоговая и таможенная служба Венгрии (NAV) официально закрыла уголовное дело в отношении украинских инкассаторов в связи с полным отсутствием состава преступления. Обнародованные материалы расследования окончательно подтвердили необоснованность действий тогдашних венгерских властей.

Напомним, что в июне 2026 года в Венгрии начали внутреннее расследование обстоятельств задержания инкассаторов "Ощадбанка", которых в марте остановили во время перевозки 35 млн евро, 40 млн долларов и золотых слитков. Петер Мадьяр поручил проверить действия налоговой и таможенной служб, антитеррористического центра, Управления по защите конституции и прокуратуры, которые могли допустить процессуальные нарушения.