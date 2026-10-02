Охота за украинскими деньгами: брат Орбана готовил перехват конвоя в Австрии

Брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Арон, незадолго до выборов договаривался о перехвате второго украинского груза с деньгами. Для этого он связался с бизнесменом, проживающим в Австрии.

Журналисты провели расследование и выяснили, что в рамках операции по перехвату украинского конвоя Арон Орбан переписывался с бизнесменом Чонгором Ласловари-Томой, проживающим в Граце (Австрия). Об этом сообщает венгерское СМИ 444.

В конце марта, примерно за две недели до парламентских выборов в Венгрии, младший Орбан впервые написал бизнесмену по этому поводу. Эта переписка состоялась впервые за долгое время, поскольку мужчины познакомились ещё за 6 лет до этого.

Разговор начался с вопроса Арона о том, продолжает ли Ласловари-Том заниматься политикой. Известно, что в 2021 году бизнесмен баллотировался в городской совет Граца по списку Австрийской народной партии, однако так и не получил мандата. Далее Орбан пытался выяснить, насколько велико влияние этого бизнесмена в стране.

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Затем Орбан переслал ссылку на передачу, в которой речь шла о задержании украинского конвоя в Венгрии. Он также уточнил, что речь идет о новой партии с деньгами.

Далее брат венгерского премьера не скрывал своих намерений и прямо спросил, может ли Ласловари-Тома помочь в перехвате нового конвоя. В частности, он предлагал помощь в виде связи с человеком, который якобы точно знал о передвижениях конвоя на территории Австрии.

Бизнесмен так и не согласился на это предложение. Более того, он решил сообщить о плане Орбана австрийским спецслужбам и руководству Австрийской народной партии. Также он обратился с этой информацией к адвокату, защищающему интересы украинских инкассаторов.

Напомним, недавно медиа-ресурс Telex обнародовал новые документы, указывающие на заказчика операции против "Ощадбанка".

Ранее расследование показало, что инкассаторы "Ощадбанка" в Венгрии были задержаны по прямому указанию Орбана.