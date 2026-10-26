Россия и Китай поддержат: у Трампа хотят выдвинуть Орбана на пост генсека ООН, — WSJ

Чиновники администрации президента Дональда Трампа продвигают идею выдвижения общего кандидата на пост генерального секретаря ООН от США, России и Китая. Они предлагают назначить бывшего премьер-министра Венгрии, скандально известного пророссийского политика Виктора Орбана.

Именно США поощряли Орбана принять участие в выборах и даже первыми предложили ему эту идею. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники из трёх стран.

Что задумали в США

По данным СМИ, представитель Госдепартамента США из администрации Трампа признал, что такая идея, на первый взгляд, "может показаться безумной". Однако по итогам предварительных переговоров Китай и Россия поддержали её.

План заключается в том, чтобы Виктор Орбан стал их общим кандидатом. Однако пока этот план ожидает окончательного решения.

"Как сообщили нам чиновники из США и ещё одной страны, когда США, Россия и Китай преследуют одну и ту же цель в Совете Безопасности ООН, они, как правило, добиваются своего", — говорится в публикации.

Видео дня

В окружении Трампа считают, что именно Орбан подходит на должность генерального секретаря ООН. Сам пророссийский политик также заинтересован в победе на выборах, пишет издание, однако существуют сомнения относительно того, сможет ли он набрать необходимое количество голосов.

Ожидается, что Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс выдвинут кандидатуру Орбана после ноябрьских выборов в США. Срок полномочий Антониу Гутерреша, возглавляющего ООН с 2017 года, истекает 31 декабря 2026 года.

Стоит отметить, что слухи о возможном назначении Орбана на должность в ООН звучат не впервые. В мае этого года проект журналистских расследований Vsquare писал, что движение MAGA в США продвигало такую инициативу с целью защиты политика от преследований за коррупционные преступления в Венгрии.

Напомним, недавно венгерское СМИ "444" сообщило, что незадолго до выборов брат Орбана договаривался о перехвате второго украинского груза с деньгами.

Кроме того, ранее издание Telex сообщало, что скандальная остановка украинского конвоя с миллионами долларов и евро в марте произошла по личному указанию экс-премьера Виктора Орбана.